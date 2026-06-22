La entrega de libros se une a la estrategia estatal “Tamaulipas LEE”

Villa de Casas.Lunes 22, 2026– Con la finalidad de seguir brindando oportunidades para que la cultura, el arte y la literatura sean agentes de cambio en el estado, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA) continúa promoviendo la entrega de libros para jóvenes en diversos municipios que son prioridad, como es el caso de Villa de Casas.

“Tenemos la encomienda del gobernador, Américo Villarreal Anaya de fomentar la lectura, a través de esta gran estrategia que es ´Tamaulipas LEE´, y uno de nuestros objetivos principales es acercar a los niños, niñas y jóvenes”, declaró el director general del ITCA, Héctor Romero – Lecanda.

En esta ocasión fueron jóvenes del COBAT del CEMSADET 01 y de la Escuela Secundaria Romualdo Villarreal González en el municipio de Casas quienes recibieron libros de autores tamaulipecos y también de renombradas escritoras y escritores provenientes de Latinoamérica.

Durante la entrega, el director general del ITCA agradeció la presencia del alcalde del municipio, Jorge Humberto Hinojosa García y demás autoridades que acudieron al evento, reiterando el compromiso del Gobierno de Tamaulipas con las diferentes comunidades.

Explicó que a través de la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas y el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes se emprenden jornadas de lecturas en diversos municipios y que la entrega de libros pensados en jóvenes audiencias fortalece la estrategia estatal de lectura.

“Seguiremos haciendo entrega de los libros del 25 para el 25, colección del Fondo de Cultura Económica, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y además de que entregamos en diferentes centros escolares colecciones del Fondo Editorial Tamaulipas 2025 con las letras de nuestros escritores y escritoras”, dijo Romero – Lecanda.

El banderazo oficial de la entrega de libros, que se une a la estrategia estatal “Convivir es un golazo”, fue dada en mayo pasado por el gobernador Américo Villarreal en Ciudad Victoria y continuará por municipios como Mier, Camargo, San Fernando, Méndez, Soto la Marina, Aldama y González, según la ruta planteada por la Dirección de Publicaciones y Fomento Literario del ITCA.