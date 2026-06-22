El Centro Cultural Helénico presenta la versión íntegra de la reconocida obra de Tony Kushner, una producción que reúne sus dos partes: “El milenio se aproxima” y “Perestroika”. El montaje aborda temas como identidad, amor, enfermedad, fe y los cambios sociales que marcaron una época.

El teatro mexicano vive un momento histórico con la llegada, por primera vez al país, de la versión completa de “Ángeles en América”, una de las obras más influyentes de la dramaturgia contemporánea, que ahora presenta sus dos partes en una misma temporada en el Teatro Helénico.

La puesta en escena, impulsada por el Centro Cultural Helénico en colaboración con Kupfer Producciones e IM Producciones, integra “El milenio se aproxima” y “Perestroika”, los dos grandes segmentos creados por el dramaturgo estadounidense Tony Kushner.

La obra, escrita a inicios de los años noventa, mantiene una fuerte vigencia al explorar conflictos humanos relacionados con la identidad, la discriminación, la espiritualidad, la enfermedad y la búsqueda de transformación social.

Ambientada en Nueva York durante 1985, en plena crisis provocada por la epidemia del VIH y en medio del crecimiento de posturas conservadoras, la historia entrelaza las vidas de distintos personajes que enfrentan dilemas personales y sociales.

El relato combina drama, humor, crítica política y elementos fantásticos para construir una reflexión sobre la condición humana, la solidaridad y la posibilidad de encontrar nuevos caminos frente a los momentos de incertidumbre.

La dirección de Cristian Magaloni recupera la estructura original de Kushner y propone un montaje donde varias historias avanzan de manera simultánea, permitiendo al público observar cómo diferentes experiencias terminan conectándose dentro de una misma narrativa.

La trama sigue a personajes como Prior Walter, quien enfrenta un diagnóstico de VIH y una serie de experiencias que transforman su visión del mundo; Louis Ironson, quien lucha con sus propios límites ante la enfermedad de su pareja; además de Harper Pitt, Joe Pitt y Roy Cohn, figuras que representan distintas tensiones entre poder, creencias e identidad.

El elenco está conformado por Enrique Arreola, Carolina Politi, Vicky Araico, Pablo Marín, Assira Abatte, Aldo Guerra, Jesús Delgado y Lucio Giménez Cacho Goded, quienes interpretan diversos papeles a lo largo de la obra, reforzando la idea de múltiples historias que convergen.

El montaje incorpora recursos escénicos como videomapping, diseño de movimiento, composición musical original y elementos visuales que acompañan la evolución emocional de los personajes.

La propuesta creativa cuenta con la participación de especialistas en escenografía, iluminación, vestuario, multimedia y sonido para construir una atmósfera que mezcla realismo y simbolismo.

“Ángeles en América” permanece en cartelera hasta el 12 de julio de 2026 en el Teatro Helénico, con funciones diferenciadas para cada una de sus partes: “El milenio se aproxima” y “Perestroika”.

Con esta producción, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México busca acercar al público una obra considerada fundamental dentro del teatro moderno internacional, promoviendo conversaciones sobre diversidad, inclusión y derechos culturales.

La llegada de la versión completa de “Ángeles en América” representa un acontecimiento para la escena nacional al abrir un espacio de diálogo sobre temas que, décadas después de su creación, continúan formando parte de las discusiones sociales actuales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas