Durante muchos años México fue tierra de caciques. Los hubo en la época postrevolucionaria, muchos de acuerda de Gonzalo N. Santos en San Luis Potosí; luego hubo una época de caciques sindicales, como olvidar nombres como el de Fidel Velázquez, Elba Esther Gordillo, JoaquínHernández Galicia y muchos más, regados a los largo y ancho del país, como de la entidad.

Los caciques son personas con una doble personalidad. Por un lado, desarrollan una actitud generosa, bienhechora, para quienes aparecen como parte de su grupo. Fue el caso de Joaquín Hernández Galicia, mejor conocido como La Quina, en el sur de Tamaulipas.

La otra cara de los caciques es de ejercer un poder, fuerte e intenso, en una región. En la historia de Tamaulipas, esta Agapito González Cavazos en Matamoros como Pedro Ibarra en Nuevo Laredo, eran caciques regionales: que hacían y deshacían, encumbraban a los amigos, y a los enemigos los destruían. En otra palabra: son malas personas, en lo general.

Quizá por eso la iniciativa de la presidenta Claudia: impedir, o bloquear, que haya nepotismo político, porque es el cimiento para un cacicazgo político. De estos, se recuerda el de Emilio Portes Gil en la entidad. Sin embargo, hacer un recorrido por las distintas entidades, observamos que ya hay varios y que, con el nepotismo, se fortalecen cacicazgos familiares.

En este momento, de definiciones para MORENA, hay tres entidades muy significativas que tienen que ver con el nepotismo y, desde luego, con cacicazgos familiares. Cacicazgos que no son originarios de MORENA: Los Moreira en Coahuila, de origen priista; igual recordamos, de triste memoria, a los Figueroa del Estado de Guerrero, entre otros.

Hoy se visualizan tres cacicazgos políticos emergentes: Los Monreal en Zacatecas, donde el mas poderoso es Ricardo; cuyos hermanaos también detentan el poder y, uno de ellos, hoy en día desafía a la presidenta por el tema del nepotismo.

Igual sucede en Guerrero. Félix Salgado Macedonio quisoser gobernador y, por una pifia, el INE le cancelo la candidatura a la gubernatura. Quedo su hija Evelyn y ahora, en el proceso de sucesión, pretender que su hija le herede el cargo. Es nepotismo, según la visión de la presidenta y que MORENA quiere validar en la práctica.

Hay otros casos similares: Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí por el PV, y que busca heredar el cargo a su esposa, que actualmente es senadora; y no se diga el caso de Samuel García, del MC, que gobierno Nuevo León y, también quiere, que su esposa sea su heredera política…Como se puede observar, el caciquismo político es plural, no privativo de un solo partido… por cierto, ¿conoce a algún cacique en Tamaulipas?