La Confederación de Trabajadores de México planteó que la revisión del acuerdo comercial debe convertirse en una oportunidad para fortalecer la industria nacional. El sindicato llamó a establecer reglas claras y mayor participación laboral en las negociaciones.

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe ir más allá de una negociación comercial y convertirse en una herramienta para fortalecer el empleo, los salarios y la producción nacional, afirmó la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El dirigente sindical Tereso Medina señaló que el futuro del acuerdo representa un punto clave para definir la competitividad del país, debido a que involucra temas como inversión, cadenas de suministro, contenido regional y estabilidad laboral.

La CTM consideró necesario que los trabajadores tengan una representación directa durante el proceso de revisión del tratado, por lo que propuso crear un espacio de participación laboral que incluya a sectores estratégicos como la industria automotriz, manufactura y acero.

El planteamiento busca que las decisiones relacionadas con el comercio regional también contemplen el impacto en quienes integran la fuerza laboral mexicana.

Medina destacó que el objetivo es que el acuerdo comercial sirva como base para impulsar una política industrial enfocada en generar más empleos formales, mejorar ingresos y aumentar la producción realizada en México.

El líder sindical llamó a que la revisión del T-MEC se lleve bajo principios de transparencia y con reglas definidas, para evitar que sea utilizada como mecanismo de presión hacia empresas establecidas en México.

Advirtió que cualquier ajuste al tratado debe proteger la capacidad productiva del país y evitar prácticas que puedan afectar inversiones, cadenas industriales o fuentes de empleo.

La organización sindical también planteó la necesidad de construir una alianza nacional donde participen autoridades, empresarios, trabajadores y otros sectores sociales para fortalecer la planta productiva mexicana ante los cambios del entorno económico internacional.

La CTM sostuvo que el acuerdo comercial debe aprovecharse para aumentar la integración de proveedores nacionales y generar mayores beneficios económicos dentro del país.

El sindicato señaló que México enfrenta el reto de consolidar una industria más competitiva, con empleos de calidad y mejores condiciones para los trabajadores, en un escenario donde la relación comercial con América del Norte tendrá ajustes importantes.

El proceso de revisión del T-MEC será determinante para definir nuevas reglas en sectores clave y para establecer la dirección económica de la región durante los próximos años.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas