A pocos días de vencer el plazo obligatorio para vincular líneas móviles con la identidad de sus usuarios, millones de números permanecen pendientes. La autoridad analiza si aplicará una extensión extraordinaria de 120 días.

El registro obligatorio de líneas celulares en México enfrenta una etapa decisiva. A ocho días de que concluya el plazo establecido, más de 83 millones de números telefónicos todavía no han sido vinculados con la identidad de sus usuarios, mientras aumenta la expectativa sobre una posible ampliación del periodo de regularización.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) mantiene abierta la posibilidad de aplicar una prórroga extraordinaria de 120 días, lo que permitiría extender el proceso hasta finales de 2026.

Hasta ahora, la autoridad reporta que más de 61 millones de líneas ya fueron asociadas a una identidad, cifra que representa aproximadamente 42% del mercado móvil considerado para este registro.

El proceso contempla la incorporación de datos de usuarios de telefonía móvil con el objetivo de crear un padrón actualizado de líneas activas en el país.

Sin embargo, el avance registrado hasta ahora no ha alcanzado el ritmo esperado. Los datos disponibles muestran que durante los meses de implementación la cantidad de registros diarios quedó por debajo de la meta estimada inicialmente.

La situación ha generado dudas entre usuarios y empresas del sector, debido al impacto que tendría una suspensión masiva de servicios de llamadas, mensajes y datos móviles para quienes no completen el trámite.

La regulación vigente establece que las líneas que no sean registradas antes del 30 de junio podrían quedar restringidas, permitiendo únicamente servicios básicos como llamadas de emergencia.

No obstante, representantes de la industria han señalado que una desconexión generalizada no sería inmediata, debido a la complejidad técnica de aplicar bloqueos a millones de usuarios.

Por ello, operadores y especialistas consideran que una extensión del plazo podría facilitar una transición más ordenada y evitar afectaciones a usuarios que aún no han concluido el proceso.

La eventual prórroga representaría un ajuste respecto a la postura mantenida anteriormente por la CRT, que había señalado que la fecha límite del 30 de junio no tendría modificaciones.

La decisión final será clave para definir el futuro del padrón telefónico y determinar si millones de usuarios tendrán más tiempo para completar la vinculación de sus líneas.

Mientras tanto, el sector de telecomunicaciones permanece atento a los próximos anuncios oficiales ante la cercanía del vencimiento.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas