Autoridades de Quintana Roo confían en una recuperación de visitantes durante los próximos días luego de un inicio de torneo mundialista por debajo de las expectativas. El sector enfrenta retos por costos aéreos y ajustes en rutas internacionales.

El Caribe Mexicano busca recuperar el ritmo turístico después de un arranque del Mundial 2026 que no generó el flujo de visitantes esperado. Autoridades estatales aseguran que existen señales positivas tras un repunte en la actividad aérea registrado durante el último fin de semana.

El secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra, explicó que las primeras jornadas del torneo estuvieron por debajo de las proyecciones del sector, pese a que se esperaba un mayor movimiento de viajeros atraídos por el evento deportivo.

La situación se sumó a factores externos que han afectado la conectividad aérea, principalmente el incremento en el costo del combustible, lo que llevó a algunas aerolíneas a modificar operaciones y reducir frecuencias.

A pesar del inicio moderado, las cifras recientes mostraron una mejora en la llegada de visitantes. Durante el fin de semana se registraron cientos de operaciones aéreas y un movimiento turístico que permitió compensar parcialmente la baja demanda inicial.

Las autoridades estatales señalaron que la recuperación podría fortalecerse conforme aumente la disponibilidad de asientos y se atienda la demanda acumulada de viajeros.

El Caribe Mexicano mantiene una fuerte dependencia de la conectividad aérea internacional, por lo que los cambios en costos operativos representan uno de los principales desafíos para hoteles, aerolíneas y prestadores de servicios.

Ante este escenario, Quintana Roo continúa impulsando estrategias de promoción, mejora de infraestructura y diversificación de mercados para conservar su posición como uno de los destinos turísticos más importantes de México.

Como parte de la estrategia de promoción, autoridades estatales realizaron actividades en mercados internacionales para fortalecer la presencia del destino y presentar la oferta turística de sus diferentes regiones.

Además, se preparan nuevos eventos y acciones de promoción que buscan mantener el interés de viajeros extranjeros, especialmente del mercado estadounidense.

La Secretaría de Turismo estatal continuará con el monitoreo de la conectividad aérea y el comportamiento de visitantes para evaluar la evolución de la temporada.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas