El Seguro Social identificó y eliminó un esquema de simulación que generó miles de afiliaciones sin una relación laboral comprobable. La depuración influyó en el reporte mensual de puestos registrados, aunque el organismo aclaró que no se trató de empleos perdidos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) detectó una irregularidad que modificó temporalmente la lectura de las cifras de empleo formal durante mayo, luego de cancelar un registro patronal relacionado con la incorporación de más de 55 mil personas que no contaban con una relación laboral real.

La institución informó que el movimiento correspondió a un mecanismo de simulación en el aseguramiento, donde una empresa habría utilizado su registro para generar altas masivas ante el sistema de seguridad social, pese a que no existían condiciones laborales comprobables.

El caso comenzó cuando el registro patronal realizó miles de movimientos de afiliación al cierre de abril. Tras los procesos de validación interna, el IMSS determinó que existían inconsistencias y procedió a su cancelación durante los primeros días de mayo.

Debido a la diferencia entre las altas y bajas registradas en periodos consecutivos, el efecto se reflejó directamente en el comportamiento mensual de afiliaciones reportadas por el organismo.

El IMSS explicó que estos procedimientos forman parte de sus acciones permanentes de vigilancia para evitar el uso indebido del sistema de seguridad social y mantener la confiabilidad de los datos laborales.

De acuerdo con la autoridad, este tipo de esquemas pueden involucrar la creación de empresas que aparentemente cumplen con los requisitos administrativos, pero que en la práctica no cuentan con operaciones productivas ni trabajadores desempeñando funciones reales.

Mediante estos mecanismos, algunas personas podrían buscar obtener una afiliación temporal al Seguro Social sin que exista un patrón activo o el cumplimiento de las obligaciones correspondientes.

Una vez identificada la irregularidad, el Instituto realiza la baja del registro involucrado y de las afiliaciones asociadas, como parte de los controles para proteger los recursos y servicios destinados a trabajadores formalmente registrados.

El IMSS señaló que la reducción mensual en puestos de trabajo formales registrada durante mayo también estuvo relacionada con factores habituales del mercado laboral, principalmente en actividades del sector agropecuario.

La conclusión de determinadas etapas productivas genera ajustes temporales en la contratación de trabajadores, un comportamiento que suele presentarse durante ciertos periodos del año.

La institución destacó que, al separar el efecto generado por la eliminación del registro irregular, la evolución del empleo formal mantiene una tendencia distinta a la reflejada por la cifra final del mes.

El organismo reiteró que la depuración de registros no representa cierres de empresas ni pérdida de fuentes laborales existentes, sino acciones de control para que las estadísticas de afiliación correspondan únicamente a empleos reales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas