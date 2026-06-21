La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones presentó las bases preliminares de su primera licitación de espectro radioeléctrico para servicios industriales 5G. El proceso busca impulsar redes inteligentes y marcar un nuevo capítulo en la conectividad del país.

Ciudad de México.– México dio un nuevo paso hacia el desarrollo de la tecnología 5G con el anuncio de la primera subasta de espectro radioeléctrico enfocada en aplicaciones industriales, un proceso considerado estratégico para fortalecer la infraestructura digital del país.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) presentó la versión preliminar de las bases para este concurso, que representa el primer procedimiento de licitación impulsado por el nuevo órgano regulador del sector.

El proceso, denominado “Licitación CRT-RRI-01”, está orientado a los Servicios de Provisión de Capacidad para Redes de Radiocomunicaciones Inteligentes, con el objetivo de facilitar soluciones basadas en redes avanzadas para sectores productivos.

La subasta forma parte de un paquete de tres procesos que la CRT contempla desarrollar durante el año relacionados con la tecnología de quinta generación.

Además del segmento industrial, se prevén concursos enfocados en servicios masivos y en ampliar la cobertura social, con la intención de impulsar diferentes usos de la conectividad 5G en el país.

La autoridad señaló que las prebases fueron colocadas a consulta pública, permitiendo la participación de interesados y actores del sector antes de definir los términos finales del procedimiento.

La licitación representa un avance relevante debido a que México se mantiene como una de las principales economías de América Latina que aún no ha concretado una subasta nacional de espectro 5G.

Durante los últimos años, distintos intentos no lograron consolidar un proceso definitivo, por lo que la nueva convocatoria busca abrir una oportunidad para acelerar la adopción de esta tecnología.

Las redes 5G permiten mayores velocidades de conexión, menor tiempo de respuesta y nuevas aplicaciones para sectores como manufactura, logística, automatización, transporte y servicios inteligentes.

Con este proceso, el regulador busca establecer condiciones para el crecimiento de redes avanzadas y fomentar la innovación tecnológica en México.

La llegada de infraestructura 5G industrial podría convertirse en una herramienta clave para empresas y sectores estratégicos que requieren comunicaciones más rápidas, seguras y eficientes.

El desarrollo de las siguientes etapas de licitación será determinante para conocer el ritmo con el que México avanzará en la implementación de nuevas generaciones de conectividad.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas