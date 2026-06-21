Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La promoción de relaciones laborales justas y el fortalecimiento del cumplimiento de la normatividad laboral fueron los ejes centrales del Seminario Virtual “Buenas Prácticas Laborales para Empresas de Crecimiento”, organizado por la Secretaría de Economía y desarrollado con la participación de especialistas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas.

Bajo las instrucciones y con el apoyo del secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, personal especializado de la dependencia colaboró en este espacio de capacitación dirigido a fortalecer el conocimiento y la aplicación de la legislación laboral en beneficio de empresas y personas trabajadoras.

Durante el seminario, Martha Laura Silva Hernández, adscrita al Departamento de Asesoría Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, participó como ponente, abordando temas fundamentales para el cumplimiento de la normatividad laboral y la construcción de entornos de trabajo adecuados.

Entre los contenidos desarrollados destacaron las relaciones laborales en México, las condiciones generales de trabajo, el marco legal para el trabajo digno, las jornadas laborales, las horas extraordinarias, los días de descanso obligatorio, los salarios y los contratos de trabajo, enfatizando los derechos y obligaciones que establece la legislación vigente.

Asimismo, estas acciones fueron coordinadas desde la Dirección General de Inspección y Previsión Social, que encabeza Erick Ortiz González, con la participación del equipo técnico del Departamento de Asesoría Laboral, Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido por Lesly Zárate Hernández.

La funcionaria señaló que con este tipo de actividades, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirmó su compromiso de impulsar la capacitación permanente y la cultura del cumplimiento laboral, contribuyendo al desarrollo económico con justicia social, en concordancia con los principios del Gobierno humanista y de la transformación que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya.