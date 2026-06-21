La compañía reconoce que la volatilidad económica y los cambios internacionales seguirán representando desafíos. Su dirección financiera destaca la importancia de la resiliencia, la innovación y la capacidad de respuesta para mantener el crecimiento.

Ciudad de México.– The Coca-Cola Company prepara su estrategia para enfrentar un escenario internacional marcado por cambios constantes, mercados inestables y nuevos retos económicos, informó su presidente y director de Finanzas, John Murphy, quien destacó que la clave será mantener una empresa capaz de adaptarse ante situaciones inesperadas.

Durante un encuentro del sector consumo organizado por Deutsche Bank, el directivo señaló que la incertidumbre continuará formando parte del entorno global y que la compañía busca fortalecer su capacidad operativa para responder con estabilidad ante nuevos escenarios.

Murphy explicó que en los últimos años la empresa ha tenido que enfrentar acontecimientos que modificaron las condiciones del mercado de manera repentina, desde la pandemia hasta conflictos internacionales con impacto económico.

El ejecutivo señaló que Coca-Cola trabaja bajo una visión de largo plazo enfocada en desarrollar una organización preparada para distintos escenarios, con recursos suficientes para responder ante cambios inesperados.

Como ejemplo, mencionó que algunos acontecimientos internacionales no estaban previstos y terminaron generando efectos en los mercados, por lo que la compañía busca evitar depender de pronósticos exactos y concentrarse en fortalecer su capacidad de adaptación.

“La prioridad es poder navegar de manera estable y consistente”, explicó al referirse a la forma en que la empresa enfrenta un entorno con mayor volatilidad.

Murphy destacó que una de las principales enseñanzas de los últimos años ha sido la importancia de construir relaciones sólidas con socios, proveedores y otros integrantes del ecosistema empresarial.

Consideró que esos vínculos permiten una mejor respuesta en momentos de presión y forman parte de la fortaleza necesaria para enfrentar periodos de incertidumbre.

Además, resaltó que el talento interno y la disponibilidad de recursos serán factores determinantes para que la compañía continúe generando valor en sus mercados.

El presidente financiero de la empresa señaló que la compañía busca operar bajo un modelo denominado “all weather”, enfocado en mantener su crecimiento incluso cuando las condiciones económicas cambian.

Con presencia global y un amplio portafolio de productos, Coca-Cola apuesta por continuar ajustando sus estrategias según las necesidades de cada mercado, sin perder de vista sus objetivos de largo plazo.

Murphy indicó que una medida importante del éxito será que la empresa logre mantener resultados positivos, fortalecer su sistema operativo y continuar creando valor durante los próximos periodos.

Ante un panorama internacional con desafíos económicos y geopolíticos, la compañía apuesta por la preparación y la capacidad de transformación como herramientas para sostener su crecimiento.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas