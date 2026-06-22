Cuatro personas lograron sobrevivir al derrumbe; equipos de emergencia trabajan contrarreloj para localizar a la víctima

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un fuerte operativo de rescate se mantiene activo en una planta de rebombeo de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Victoria, luego de que un trabajador quedara sepultado tras el colapso de una excavación registrada este lunes en el kilómetro 29 de la carretera Victoria–Soto la Marina.

De acuerdo con información preliminar, el accidente ocurrió mientras una cuadrilla realizaba labores relacionadas con una tubería en las instalaciones del organismo operador de agua. Presuntamente, una falla en la estructura de la excavación provocó un derrumbe que sorprendió a los trabajadores.

Los primeros reportes indican que cinco personas se encontraban laborando en la zona al momento del incidente. Cuatro de ellas lograron ponerse a salvo, mientras que un trabajador quedó atrapado bajo una gran cantidad de tierra y escombros, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

Tras activarse el protocolo de emergencia, al lugar acudieron elementos de Protección Civil, cuerpos de rescate especializados, personal de COMAPA, Guardia Estatal y maquinaria pesada para iniciar las labores de búsqueda.

La zona permanece acordonada por elementos de seguridad con el fin de facilitar las maniobras de rescate y prevenir nuevos riesgos para quienes participan en el operativo.

Versiones extraoficiales señalan que la ubicación del trabajador habría sido detectada por los equipos de búsqueda; sin embargo, hasta el cierre de esta edición las labores continuaban y las autoridades no habían confirmado oficialmente su estado de salud.

La situación ha generado momentos de angustia entre familiares, compañeros de trabajo y habitantes de la región, quienes permanecen atentos al desarrollo de las acciones de rescate.

Las autoridades correspondientes iniciarán las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y establecer si se cumplieron los protocolos de seguridad en la obra.

🚨 La información continúa en desarrollo y se espera que en las próximas horas se emita un reporte oficial sobre el resultado de las maniobras de rescate.

Redacción | Bernardo Dla Rosa Cast

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