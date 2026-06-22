La Fonoteca Nacional abrió un espacio de reflexión sobre la trayectoria del Salón Los Ángeles, considerado uno de los escenarios culturales más representativos de la Ciudad de México. Especialistas destacaron su papel como punto de encuentro entre generaciones, géneros musicales y tradiciones populares.

El sonido de los grandes salones de baile mexicanos continúa vigente y uno de sus máximos representantes volvió al centro de la conversación cultural: el Salón Los Ángeles, un espacio que durante casi nueve décadas ha reunido música, danza e historias que forman parte de la memoria colectiva del país.

La Fonoteca Nacional llevó a cabo el conversatorio “Salón Los Ángeles: con más fidelidad que los archivos”, como parte del “Ciclo Sonida”, una iniciativa enfocada en analizar aquellos espacios donde la música se convierte en identidad, convivencia y patrimonio social.

Durante el encuentro, especialistas abordaron la relevancia de este recinto capitalino, cuya historia comenzó en 1937 y que con el paso del tiempo logró mantenerse como un escenario abierto a distintas expresiones musicales, desde el danzón y el mambo hasta la salsa, la cumbia y nuevas propuestas contemporáneas.

Participantes del diálogo señalaron que la importancia del Salón Los Ángeles no se limita a sus archivos o documentos históricos, sino a las experiencias que siguen ocurriendo dentro de sus instalaciones, donde distintas generaciones conviven a través del baile y la música.

La historiadora e investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gabriela Pulido Llano, destacó que el recinto representa un caso singular al conservar su función original como salón de baile, adaptándose a los cambios culturales sin perder su esencia.

El espacio continúa reuniendo a públicos diversos: desde amantes del danzón tradicional hasta jóvenes interesados en géneros actuales, demostrando que los lugares de encuentro comunitario pueden mantenerse vivos a través de la evolución cultural.

Miguel B. Nieto III, integrante de la familia vinculada al origen del Salón Los Ángeles, compartió parte de la trayectoria del recinto y las historias que han acompañado su desarrollo desde su fundación.

A lo largo de los años, el salón ha recibido a importantes figuras de la música nacional e internacional, además de artistas, creadores y personalidades que han encontrado en este lugar un referente de la cultura popular mexicana.

Por su parte, el periodista cultural Ernesto Márquez recordó que durante el México posrevolucionario los salones de baile tuvieron un papel fundamental en la vida social de las ciudades, aunque muchos desaparecieron con el paso del tiempo.

En ese contexto, la permanencia del Salón Los Ángeles representa la resistencia de una tradición que combina música, convivencia y expresión artística.

El “Ciclo Sonida” busca reconocer espacios y comunidades donde las prácticas musicales generan vínculos sociales y forman parte del patrimonio intangible.

La reflexión sobre el Salón Los Ángeles permitió destacar que su historia no pertenece únicamente al pasado, sino que continúa construyéndose con cada baile, cada presentación y cada generación que cruza sus puertas.

Con casi 90 años de trayectoria, el recinto permanece como un símbolo de la cultura urbana mexicana y como testimonio de que la música puede convertirse en una forma de preservar la memoria de un pueblo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas