La televisora cultural prepara una programación especial del 22 al 29 de junio con producciones nacionales e internacionales que abordan la diversidad sexual y de género. La propuesta incluye documentales, películas, música y espacios dedicados a visibilizar distintas historias y expresiones culturales.

Con una programación enfocada en la diversidad, la memoria y la representación, Canal Veintidós se suma a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+ con una serie de contenidos especiales que llegarán a la pantalla del 22 al 29 de junio.

La propuesta reúne producciones audiovisuales que exploran distintas experiencias relacionadas con la identidad, la cultura y las luchas sociales de las comunidades LGBTTTIQ+, a través de documentales, series, cine y programas dedicados a las expresiones artísticas.

La programación será transmitida por la señal 22.1 y estará disponible también mediante las plataformas digitales de la televisora.

Entre los contenidos destacados se encuentra “DiverCiudad”, una serie conducida por Johnny Carmona que aborda la relación entre arte, cultura y diversidad desde distintas perspectivas.

El estreno del programa estará dedicado al papel del cine, la fotografía y las artes visuales como herramientas para contar historias, preservar memoria y generar nuevas formas de representación.

Durante la semana se presentarán episodios dedicados a temas como moda, danza, ilustración, fotografía cuir y expresiones culturales como la comunidad muxe del Istmo de Tehuantepec.

La oferta especial también incluye “Labels”, una serie que explora experiencias personales vinculadas con la diversidad sexual y de género, así como “De leones y mariposas”, producción documental que reúne testimonios de integrantes de la comunidad en diferentes regiones de Antioquia.

Otro de los contenidos destacados será “La raíz doble. Sol de movimiento: Muxes, Istmo de Tehuantepec”, un acercamiento a la importancia cultural y social de esta comunidad dentro de la diversidad mexicana.

Además, el espacio “Zona D” continuará con una selección de cortometrajes del festival Shorts México, consolidándose como una ventana permanente para contenidos relacionados con la comunidad LGBTTTIQ+.

La programación cinematográfica tendrá la participación del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), con la transmisión de películas representativas como “Fresa y chocolate” y “El lugar sin límites”, obras que han sido reconocidas por abordar temas relacionados con la identidad, la sociedad y la diversidad.

También se presentará un episodio especial de “Resonante: Luisa Almaguer”, grabado en el Museo Panteón de San Fernando, donde la artista dialoga con la memoria y el simbolismo del espacio histórico.

Con esta programación, Canal Veintidós busca acercar al público contenidos que reflejen la pluralidad de experiencias y perspectivas presentes en la sociedad, utilizando el audiovisual como una herramienta de encuentro y reflexión.

La celebración del Orgullo LGBTTTIQ+ a través de la pantalla cultural se convierte en un espacio para reconocer historias, impulsar la representación y fortalecer el diálogo sobre diversidad e inclusión.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas