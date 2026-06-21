El presidente de Estados Unidos afirmó que el líder laborista renunciará y atribuyó su supuesto fracaso a temas como inmigración y energía. Las declaraciones ocurren mientras crecen las versiones sobre una posible salida de Starmer del gobierno británico.

Londres.– La presión política sobre el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, aumentó luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara públicamente que el líder laborista abandonará su cargo, en medio de rumores sobre una posible renuncia dentro del gobierno británico.

A través de su red social Truth Social, Trump aseguró que Starmer “dimitirá como primer ministro” y señaló que, desde su perspectiva, los principales problemas de su administración han sido el manejo de la inmigración y la política energética.

Las declaraciones del mandatario estadounidense se producen mientras algunos medios británicos han reportado versiones sobre una eventual salida de Starmer tras resultados adversos para el Partido Laborista en recientes elecciones locales y regionales.

La situación política de Starmer se ha visto marcada por cuestionamientos internos y críticas de sectores opositores que han señalado dificultades en áreas como seguridad, economía y servicios públicos.

Aunque el primer ministro ha buscado mantener el control del partido y defender su agenda de gobierno, la caída en apoyo electoral ha incrementado el debate sobre el futuro del liderazgo laborista.

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente una decisión de renuncia por parte de Starmer.

La relación entre ambos dirigentes ha atravesado momentos de tensión pese a los intentos iniciales por mantener una relación diplomática basada en la histórica alianza entre Estados Unidos y Reino Unido.

Uno de los puntos de mayor diferencia surgió por la postura británica ante la guerra en Irán, donde Starmer no siguió completamente la estrategia planteada por Trump y estableció límites sobre el uso de infraestructura británica para determinadas operaciones militares.

El presidente estadounidense incluso llegó a cuestionar públicamente el estado de la relación bilateral, aunque ambos gobiernos han mantenido canales de cooperación.

En su mensaje, Trump también hizo referencia a la explotación de recursos del Mar del Norte y pidió impulsar la producción petrolera británica, relacionándolo con los altos costos energéticos y la inestabilidad internacional.

Mientras tanto, la inmigración continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro del debate político del Reino Unido, con diferentes sectores enfrentados sobre las medidas necesarias para atender el fenómeno.

La incertidumbre sobre el futuro de Starmer mantiene la atención sobre la política británica, mientras el gobierno enfrenta una etapa de presión y evaluación pública.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas