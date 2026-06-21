Teherán elevó el tono contra Washington durante una nueva ronda de diálogo diplomático. La advertencia surge después de que Donald Trump planteara posibles nuevas acciones si no disminuyen las tensiones en la región.

Teherán.– Las tensiones entre Irán y Estados Unidos aumentaron nuevamente durante las conversaciones diplomáticas que se desarrollan en Suiza, luego de que autoridades iraníes pidieran al presidente estadounidense Donald Trump moderar sus declaraciones y advirtieran que sus fuerzas armadas están preparadas para responder ante cualquier escalada.

El mensaje fue emitido por Mohamad Baqer Qalibaf, integrante del equipo negociador iraní, quien señaló que Washington debe actuar con cautela mientras avanzan los contactos entre ambas partes.

A través de redes sociales, el funcionario iraní aseguró que cualquier incremento de las presiones podría tener consecuencias y reiteró que su país mantiene capacidad de respuesta ante posibles escenarios de confrontación.

La advertencia de Irán ocurrió después de que Trump exigiera a Teherán controlar las acciones de sus aliados en Líbano y señalara que Estados Unidos podría retomar medidas militares si continúan ciertos movimientos considerados desestabilizadores.

Las conversaciones en Suiza, con participación de mediadores internacionales, buscan encontrar una salida diplomática a meses de tensiones entre ambos países.

Sin embargo, el proceso ha estado acompañado de declaraciones fuertes por parte de los dos gobiernos, lo que mantiene la incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones.

De acuerdo con reportes de medios iraníes, el encuentro entre las delegaciones tuvo una pausa después de aproximadamente 80 minutos de diálogo, debido a consultas internas entre los representantes involucrados.

El intercambio ocurre después de un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, cuyo objetivo era abrir una ruta hacia un posible acuerdo y reducir la confrontación.

Uno de los puntos de mayor tensión es el papel del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte mundial de petróleo que Irán ha utilizado como elemento de presión dentro del conflicto regional.

Trump ha advertido que Estados Unidos podría intervenir si el proceso diplomático fracasa o si Teherán mantiene medidas que afecten la estabilidad de esa vía marítima.

Mientras tanto, Irán sostiene que sus acciones responden a intereses de defensa nacional y mantiene su postura de rechazo ante lo que considera amenazas externas.

Las negociaciones continúan en un escenario marcado por presiones políticas, advertencias militares y esfuerzos diplomáticos para evitar una nueva escalada en Medio Oriente.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas