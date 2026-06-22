Un juez español determinó que Begoña Gómez deberá ir a juicio tras una investigación relacionada con supuestas irregularidades en contratos públicos.

La esposa del presidente del Gobierno español ha rechazado las acusaciones y sostiene que existe una persecución política en su contra.

La situación judicial de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, escaló este sábado luego de que un juez decidiera abrir la etapa de juicio por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias.

La investigación, iniciada en 2024, está relacionada con señalamientos sobre una posible intervención de Gómez para favorecer la participación de empresas con las que mantenía vínculos personales y profesionales en procesos vinculados con contratos públicos.

El juez Juan Carlos Peinado consideró que existen elementos suficientes para que el caso continúe ante los tribunales, aunque todavía no se ha establecido una fecha para el inicio del juicio.

De acuerdo con la resolución judicial, Gómez enfrenta señalamientos por delitos como corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida y malversación.

Dentro de las medidas establecidas por el juez se encuentra la entrega del pasaporte y la obligación de acudir periódicamente ante las autoridades judiciales mientras avanza el procedimiento.

La defensa de Gómez ha rechazado las acusaciones y sostiene que los hechos denunciados no representan una conducta delictiva.

El presidente Pedro Sánchez ha defendido públicamente a su esposa y ha señalado que el proceso forma parte de una estrategia impulsada por sectores opositores para debilitar a su administración.

Desde el inicio de la investigación, el mandatario español ha mantenido su respaldo a Gómez y ha cuestionado el origen de las acusaciones presentadas en su contra.

El caso ha generado una fuerte tensión política en España, donde partidos de oposición han utilizado la situación para exigir explicaciones y cuestionar la continuidad del Gobierno.

La investigación contra Gómez ocurre en medio de otros procesos judiciales que han involucrado a personas cercanas al presidente español, aumentando la presión sobre el Ejecutivo.

El Partido Popular y otros sectores opositores han reclamado nuevas elecciones y han acusado al Gobierno de estar rodeado por casos de presunta corrupción.

Mientras tanto, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha defendido la actuación de Sánchez y ha criticado lo que considera una ofensiva política contra el presidente y su entorno.

El juicio contra Begoña Gómez abrirá una nueva etapa en un caso que mantiene la atención pública en España y que podría tener repercusiones en el escenario político nacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas