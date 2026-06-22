El exalcalde del Gran Mánchester confirmó su intención de competir por el liderazgo del Partido Laborista y convertirse en primer ministro británico. Conocido como “el rey del Norte”, Burnham cuenta con una amplia trayectoria política y una imagen cercana a sectores fuera de Londres.

La carrera por definir el futuro político del Reino Unido ya tiene a uno de sus principales protagonistas: Andy Burnham, quien confirmó su candidatura para encabezar el Partido Laborista tras la salida de Keir Starmer y buscar convertirse en el próximo primer ministro del país.

El político de 56 años anunció su decisión mientras se dirigía a Londres para asumir nuevamente un escaño en la Cámara de los Comunes, señalando que el proceso de transición debe realizarse con responsabilidad y con un enfoque centrado en las necesidades de la ciudadanía.

Burnham aseguró que su prioridad será mantener la atención en temas como crecimiento económico, costo de vida, servicios públicos, vivienda y oportunidades para las nuevas generaciones.

Originario de Liverpool, Andy Burnham nació en 1970 en una familia de clase trabajadora. Estudió Literatura Inglesa en la Universidad de Cambridge y antes de entrar de lleno en la política tuvo experiencia en el periodismo y como investigador parlamentario.

Su trayectoria en Westminster comenzó en 2001, cuando fue elegido diputado por Leigh. Poco después ingresó al gobierno laborista y ocupó distintos cargos durante las administraciones de Tony Blair y Gordon Brown.

Entre sus responsabilidades estuvieron áreas como Tesoro, Cultura, Medios y Deporte, además de la Secretaría de Salud, una de las posiciones más relevantes dentro del gobierno británico.

Antes de convertirse en alcalde del Gran Mánchester, Burnham buscó en dos ocasiones dirigir al Partido Laborista. En 2015 llegó como uno de los favoritos para asumir el liderazgo, pero finalmente fue derrotado por Jeremy Corbyn.

Tras abandonar el Parlamento temporalmente, en 2017 ganó la elección para convertirse en alcalde del Gran Mánchester, cargo desde el cual aumentó su presencia pública y fortaleció su imagen como representante de las regiones del norte de Inglaterra.

Su popularidad creció especialmente durante la pandemia de Covid-19, cuando mantuvo disputas públicas con el gobierno central por las medidas y apoyos destinados a su región, situación que impulsó el apodo de “el rey del Norte”.

Dentro del Partido Laborista, Burnham suele ser identificado con la llamada “izquierda blanda”, una corriente más moderada que otras facciones del partido.

Su carrera también ha estado marcada por haber trabajado con diferentes liderazgos laboristas, desde Tony Blair hasta Gordon Brown y posteriormente durante la etapa de Keir Starmer, lo que sus críticos consideran una muestra de pragmatismo político.

El reto de Burnham será convencer a un partido dividido sobre cuál debe ser el rumbo después de Starmer, mientras busca proyectarse como una figura capaz de conectar con votantes tradicionales y con sectores que se han alejado del laborismo.

La candidatura de Andy Burnham abre una nueva etapa dentro del Partido Laborista, que deberá definir su liderazgo y su estrategia ante los desafíos económicos y sociales del Reino Unido.

Con experiencia gubernamental, respaldo regional y una larga trayectoria dentro de la política británica, Burnham emerge como una de las figuras centrales en la disputa por el futuro del laborismo.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas