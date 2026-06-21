Los colombianos acudirán a las urnas para elegir entre la continuidad del proyecto de izquierda y una propuesta de derecha enfocada en seguridad y cambios al modelo actual. La segunda vuelta presidencial ha generado atención internacional por el respaldo externo a uno de los candidatos.

Bogotá, Colombia.– Colombia enfrenta este domingo una de las jornadas electorales más trascendentes de los últimos años, con una segunda vuelta presidencial que pone frente a frente dos visiones opuestas sobre el rumbo del país: la continuidad del proyecto político de izquierda y una alternativa de derecha con énfasis en seguridad y transformación institucional.

La contienda enfrenta al senador Iván Cepeda, representante del movimiento cercano al presidente saliente Gustavo Petro, contra Abelardo de la Espriella, candidato identificado con una postura conservadora y crítica del actual gobierno.

El proceso electoral llega en medio de un ambiente marcado por el debate sobre la seguridad, la economía, el papel del Estado y el futuro de las políticas sociales implementadas durante el actual periodo presidencial.

Dos proyectos políticos en disputa

Iván Cepeda, de 63 años, llega a la segunda vuelta como una figura vinculada a la defensa de los derechos humanos y a los procesos relacionados con la búsqueda de paz en Colombia.

Su propuesta plantea mantener varias de las líneas impulsadas por el gobierno de Petro, incluyendo programas sociales, políticas de redistribución y nuevas estrategias de diálogo con grupos armados.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, de 47 años, busca capitalizar el descontento de sectores preocupados por la inseguridad y el crecimiento de grupos criminales en distintas regiones del país.

El candidato de derecha ha centrado su discurso en fortalecer la lucha contra el narcotráfico, endurecer las medidas contra organizaciones ilegales y reducir el tamaño del aparato estatal.

Uno de los principales temas que definieron la campaña fue la situación de seguridad nacional. Sectores críticos del gobierno de Petro señalan que la estrategia conocida como “Paz Total” permitió el fortalecimiento de algunos grupos armados durante los procesos de negociación.

Organizaciones humanitarias han advertido sobre el aumento de hechos violentos en algunas zonas rurales, aunque Colombia mantiene niveles de seguridad superiores a los registrados durante las etapas más intensas del conflicto armado de décadas anteriores.

Los seguidores del actual gobierno destacan avances en programas sociales y mayor representación de comunidades históricamente excluidas, mientras que sus opositores cuestionan el manejo económico y algunas reformas impulsadas durante el mandato.

La segunda vuelta colombiana también ha despertado interés fuera del país debido al respaldo expresado por figuras políticas internacionales hacia uno de los candidatos.

La participación de actores externos se convirtió en parte del debate electoral, mientras los colombianos definen en las urnas el rumbo político de los próximos años.

Las casillas permanecerán abiertas durante la jornada establecida por las autoridades electorales. Tras el cierre, se prevé que los primeros resultados preliminares comiencen a conocerse pocas horas después.

La elección definirá si Colombia continúa con una agenda de izquierda o gira hacia una administración de derecha, en una votación considerada clave para el futuro político de la región.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas