El encuentro reúne a creadoras y creadores de distintas regiones del país para mostrar piezas únicas elaboradas con técnicas ancestrales. La feria permanecerá abierta hasta el 21 de junio con exposiciones, talleres, conversatorios y actividades artísticas.

Ciudad de México.– Los saberes artesanales de México toman protagonismo en el Museo Nacional de Culturas Populares con la tercera edición de la Feria Artesanal “Nuestras Culturas Viven”, un espacio dedicado a reconocer el trabajo de quienes mantienen vigentes las tradiciones, técnicas y expresiones culturales transmitidas por generaciones.

La celebración reúne a 29 artesanas y artesanos provenientes de 17 entidades del país, además de representantes de 11 pueblos originarios, quienes comparten con visitantes el significado y proceso detrás de sus creaciones.

La feria ofrece al público la oportunidad de conocer directamente a las personas creadoras de piezas elaboradas mediante métodos tradicionales, así como descubrir la historia que existe detrás de cada objeto artesanal.

Entre las expresiones presentes destacan trabajos de alfarería, textiles, talavera, joyería, talla en madera, juguetería popular, papel picado, talabartería y piezas realizadas con fibras vegetales, entre otras ramas que forman parte del patrimonio cultural mexicano.

Más que una exposición comercial, el encuentro busca fortalecer el reconocimiento de los conocimientos comunitarios y promover la conservación de prácticas que forman parte de la identidad de diversas regiones del país.

Participan representantes de comunidades artesanas de entidades como Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Guerrero, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Jalisco, Nayarit, Estado de México, entre otras zonas del territorio nacional.

Durante la feria, las y los visitantes pueden conocer los procesos de elaboración, los símbolos presentes en las piezas y la importancia cultural que tienen dentro de sus comunidades de origen.

Los participantes pertenecen a pueblos como tsotsil, wixárika, purépecha, nahua, mazahua, zapoteco, mixteco, totonaco y otras comunidades que mantienen vivas sus expresiones tradicionales.

Además de la venta y exhibición artesanal, el programa contempla espacios de diálogo, presentaciones editoriales, talleres y actividades artísticas enfocadas en la preservación de la memoria cultural.

Entre las actividades destacan conversatorios sobre el juguete popular mexicano y la transmisión de conocimientos entre generaciones, así como talleres relacionados con técnicas artesanales y presentaciones de publicaciones vinculadas con la cultura comunitaria.

El programa continuará con actividades musicales y dancísticas que buscan acercar al público a la diversidad cultural del país.

La tercera Feria Artesanal “Nuestras Culturas Viven” permanecerá abierta hasta el 21 de junio de 2026 en el Museo Nacional de Culturas Populares, ofreciendo un espacio de encuentro entre artesanos, comunidades y visitantes interesados en conocer la riqueza cultural de México.

El evento forma parte de las acciones encaminadas a preservar y difundir el patrimonio cultural material e inmaterial, así como reconocer a quienes mantienen activos los conocimientos tradicionales que forman parte de la historia nacional.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas