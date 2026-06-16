CIUDAD VICTORIA, (ASI).— Un hermoso espectáculo volvió a disfrutarse en la capital de Tamaulipas, con el concurso estatal de rondas infantiles y salto de cuerda 2026, celebrado en el Gimnasio Mutidisciplinario de la UAT-Victoria, con la participación de alumnos de planteles de todo el Estado.

La presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, doctora María de Villarreal y el Gobernador Americo Villarreal Anaya, encabezaron la ceremonia de premiación de los ganadores.

“Me siento muy contento de ver a nuestra niñez creciendo en espacios de convivencia y participación, ver cómo escuelas de distintas regiones se unen para compartir esta experiencia. Reconozco el esfuerzo de madres y padres de familia, maestros, directivos y autoridades educativas”, expresó con evidente emoción.

En temas políticos, MORENA no se resigna a haber sido apaleado en los recientes comicios celebrados en Coahuila y está impugnando los triunfos que las autoridades le atribuyen al PRI en los 16 distritos locales.

Los jerarcas del partido fundado por Andrés Manuel López Obrador alegan que hubo irregularidades durante el proceso, especialmente compra de votos y coacción, por lo que piden que se repita el proceso.

Este partido copia la estrategia del PAN, que cuando gana elecciones proclama democracia, pero cuando pierde, invoca fraude.

Por el rumbo de Nuevo Laredo, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal hizo un recorrido de inspección y supervisión en la construcción del nuevo Centro Deportivo Multidisciplinario.

Se trata de una obra que transformará un inmueble que permaneció durante muchos años en desuso y abandono en un espacio de primer nivel para la práctica de diferentes disciplinas deportivas.

Carmen Lilia constató los adelantos que se han conseguido en el antiguo Centro Acuático Villas, ubicado en la colonia El Nogal, que ahora es un moderno complejo deportivo que permitirá ampliar la oferta de actividades físicas y formativas para niños, jóvenes y adultos.

El inmueble permaneció durante más de cinco años en el abandono y ahora que entre en funcionamiento tendrá capacidad para atender a cientos de usuarios y albergar disciplinas como gimnasia rítmica, gimnasia artística, ajedrez, artes marciales, etcétera.

En Coahuila, los altos mandos de MORENA presentaron cuando menos 20 recursos de impugnación para tratar de echar abajo el carro completo que las autoridades atribuyen al PRI.

Es una típica estrategia jalisciense que reza que esa entidad nunca pierde y cuando pierde, arrebata. Infalible.

Cambiamos de rumbo para comentar que las autoridades gubernamentales temen lo peor con los pronósticos de lluvia, especialmente en la franja fronteriza, pues las precipitaciones presagian inundaciones.

Las recomendaciones del caso son las de estar atentos a los niveles de agua en las calles y patios, para ponerse a salvo cuando sean inminentes las inundaciones.

Al filo de las 20 horas de ayer, el gobierno estatal emitió un boletín donde se declara en sesión permanente en lo que respecta a las dependencias que tienen que ver con el tema, especialmente COMAPAS y Salud.

“Con las precipitaciones generadas en los últimos días y ante la formación del ciclón que podría llegar a costas tamaulipecas, se activaron los protocolos de vigilancia sanitaria y epidemiológica para disminuir daños a la salud que se pudieran generar”, se avisó.

Asimismo, se mantienen coordinadas de manera permanente dependencias como Protección Civil, CONAGUA, COEPRIS, los distritos de Salud así como las unidades hospitalizas, para dar respuesta inmediata a las necesidades de la población.

También están listos para ser instalados los refugios temporales así como se activan los grupos de atención para realizar el saneamiento básico y evitar brotes de enfermedades.