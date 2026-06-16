Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer las estrategias de búsqueda y localización inmediata de mujeres, niñas y adolescentes, se llevó a cabo la sesión del Grupo Técnico de Colaboración del Protocolo Alba Tamaulipas, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado.

La reunión fue presidida por el Coordinador de la Oficina del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas y contó con la participación de representantes de instituciones estatales que integran este mecanismo de coordinación, entre ellas dependencias de gobierno, seguridad, salud, educación, atención a víctimas y derechos humanos.

Durante la sesión se dio seguimiento a las acciones implementadas dentro del Protocolo Alba Tamaulipas y se destacó la colaboración interinstitucional para fortalecer los procesos de búsqueda y atención ante reportes de mujeres, niñas y adolescentes no localizadas.

Como parte de los trabajos, se presentó el informe estadístico correspondiente al periodo de diciembre de 2025 a mayo de 2026, en el que se registraron 186 activaciones del protocolo, alcanzando una efectividad del 79 por ciento en la localización de personas.

Asimismo, fueron expuestos casos de éxito derivados del trabajo coordinado entre las instituciones participantes y se aprobó el calendario de sesiones ordinarias para el segundo semestre del año.

Con estas acciones, la Fiscalía de Tamaulipas refrenda su compromiso con la protección de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes, impulsando la coordinación entre autoridades para fortalecer las labores de búsqueda y localización.