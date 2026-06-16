Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Como parte de las acciones para fortalecer la prevención del delito y fomentar la cultura de la denuncia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizó actividades de orientación dirigidas a estudiantes del Telebachillerato Comunitario 028, ubicado en el Ejido El Olivo.

En coordinación con la Secretaría de Educación de Tamaulipas, personal de la Fiscalía impartió las pláticas denominadas “Una amena charla para reflexionar”, donde se abordaron temas enfocados en la responsabilidad, el respeto y la convivencia sana entre las y los jóvenes.

Durante la jornada se desarrollaron los temas “De la broma al delito” y “Control de las emociones”, con el objetivo de generar conciencia sobre las consecuencias de ciertas conductas, así como brindar herramientas para la resolución adecuada de conflictos dentro y fuera del entorno escolar.

Asimismo, se proporcionó información sobre las instancias encargadas de atender casos relacionados con violencia, destacando la labor de la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM).

Además, las y los estudiantes conocieron los servicios disponibles mediante Fiscalía Digital, como una alternativa para recibir orientación, atención y realizar denuncias.

Con estas acciones, la Fiscalía de Tamaulipas refuerza su estrategia de proximidad social y prevención, impulsando espacios educativos más seguros para adolescentes y jóvenes.