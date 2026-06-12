Ciudad Victoria, Tamaulipas, Junio 12 de 2026 – Como parte de las acciones de vinculación institucional y fortalecimiento de la formación académica de las juventudes tamaulipecas, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) recibió la visita de estudiantes de la Licenciatura en Derecho del ICEST Campus Victoria, quienes estuvieron acompañados por la docente Laura Elena Martínez.

Las y los estudiantes fueron recibidos por la directora general de la CEAV, Lorena Perales Salinas, acompañada por su equipo de trabajo, quienes les brindaron información sobre las atribuciones, programas y servicios que ofrece la institución en favor de las personas en situación de víctima.

Durante el encuentro, la comunidad estudiantil tuvo la oportunidad de conocer de manera directa los mecanismos de atención integral, asesoría jurídica, acompañamiento psicológico y acciones de reparación que impulsa la Comisión, contribuyendo así a fortalecer sus conocimientos y su comprensión sobre la importancia de garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos.

La directora general destacó que estas actividades permiten acercar a las nuevas generaciones a la labor que realizan las instituciones públicas, fomentando una cultura de respeto, legalidad y servicio a la ciudadanía.

Perales Salinas finalizó reconociendo el compromiso del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, con la formación de profesionistas sensibles a las necesidades de la sociedad y con el fortalecimiento de una atención digna, humana e integral para las víctimas.