Cd. Victoria, Tamaulipas. 11 de Junio 2026. Dos personas circulaban a bordo de un vehículo Nissan en dirección descendente desde el Planetario hacia la avenida Fidel Velázquez cuando, al tomar una curva, el conductor perdió el control de la unidad.

El automóvil se desvió hacia la derecha, se subió a la banqueta y salió de la cinta asfáltica, quedando fuera de la vía de circulación.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales leves.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron rápidamente al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro del vehículo mediante una grúa.