La tarde de este miércoles, a la 1:30 pm, el gobierno humanista del Dr. Américo Villarreal, hizo oficial a “las madres, padres de familia y tutores que, con motivo del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, las y los estudiantes de educación básica y media superior podrán permanecer en casa para disfrutar de este momento histórico junto a sus familias, sin que ello represente falta escolar ni afectación académica”.

Vale decir que esta disposición será aplicable únicamente durante la jornada del jueves 11 de junio, y las actividades escolares se reanudarán con normalidad el viernes 12.

Con todo, vale precisar que todas las escuelas y planteles educativos de Tamaulipas permanecerán abiertos y brindarán sus servicios de manera habitual, para aquellas familias que decidan que sus hijas e hijos asistan a clases conforme a su horario regular. O parta decirlo, c l a r a m e n t e : todas las escuelas seguirán operando como “guarderías” del alumnado, en todos los casos que padre y madre trabajen. Y es que obvio decirlo, muchas escuelas primarias, secundarias y hasta preparatorias funcionan como “guarderías” ¿Qué no?

Indica Gob Tam que la Copa Mundial representa uno de los acontecimientos deportivos, culturales y sociales más importantes del planeta y “para miles de niñas, niños y jóvenes será un momento que recordarán durante toda su vida”. Que quede entendido, y que quede anotado.

RESPALDA ALCALDE GATTAS RECONSTRUCCION TEJIDO SOCIAL

Al concurrir a la sesión del Consejo de Paz y Justicia Cívica, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez refrendó el compromiso de con el gobierno del Dr. Américo Villarreal para fortalecer acciones de reconstrucción del tejido social en la capital.

En el evento, efectuado en el Salón Independencia , se expusieron los indicadores de justicia cívica en Tamaulipas y evaluación de estrategias para consolidar mejores entornos de paz en los 43 municipios, de Tampico a Nuevo Laredo.

PRI EN TAMAULIPAS VAN SIN ALIANZAS EN 2027

Ya el neolaredense, Ramiro Ramos Salinas, ex dirigente estatal del partido tricolor, PRI, lo acaba de informar van sin alianza con el PAN en las elecciones intermedias del 2027,y apostará con candidatos propios en alcaldías y diputaciones, tomando como modelo el reciente triunfo tricolor en los 16 distritos de Coahuila.

Argumenta el Doctor en Administración de Empresas, Ramiro Ramos que ir sin socios le va a permitir al tricolor preservar su identidad partidista. Señala Ramiro Ramos que el triunfo absoluto en Coahuila demuestra que el PRI puede competir solo.

Señala que en Coahuila “también hay apoyos federales, pensiones y becas, y sin embargo el electorado no le dio su voto de confianza a MORENA. Con este procedente Ramos confía y precisa que Tamaulipas tiene condiciones electorales similares a las de Coahuila.

Del partido MORENA, Ramiro Ramos dijo que es “un partido dividido y vinculado al crimen organizado”. Así su diagnostico. NOS VEMOS.