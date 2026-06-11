La expresión como el título de hoy, es creación del personaje de Don Eugenio Derbez, Hans Pujenhaimer, simbolizando a un alemán en México y no comprende las expresiones mexicanas. Se caracteriza con lentes redondos, camisa con amplio cuello, pantalón con tirantes rojos a cuadros negros y un gorro rojo tipo ‘Cachirulo’.

El título lo relaciono con dos temas. Uno que surge a nivel nacional y el otro en el mismo seno del Congreso Local en Tamaulipas, por el diputado Víctor García Fuentes, de Matamoros.

Impacto a nivel nacional es lo que seguramente usted leyó o escuchó sobre la derrota contundente que sufrió el partido presidencial de la 4T en Cohahuila, donde hizo eco de aquello del ‘carro completo’ en el PRI, ahora se repite en el Poder Legislativo con 16 diputados de mayoría y serían 9 adicionales de representación proporcional.

El otro tema en Tamaulipas, según la iniciativa del Diputado Local por Matamoros que presentó al pleno como la “…estrategia estatal para combatir la desinformación digital…” a la que se sumaron legisladores de MORENA, PRI y PAN.

La duda que surge se refiere a que si el mismo diputado García Fuentes que propone la creación de una “Estrategia Estatal de Alfabetización Mediática Crítica y Ciudadanía Digital” que se supone es para fortalecer “Las herramientas de análisis y verificación de información entre estudiantes tamaulipecos”

Infiero que la alfabetización mediática crítica es la capacidad de interpretar, evaluar y reaccionar con criterio ante mensajes mediáticos que implica no solo consumir contenidos, sino entender quién los crea, identificando la intención y el efecto que se busca provocar.

Sin embargo, me parece que esta es una habilidad esencial no presente en todos los seres humanos, porque quienes lo logran, me parece deben tener un entorno donde la información suele ser extensa, rigurosa, publicitaria, abunda la sátira y existe el riesgo de desinformación. Por consecuencia, el marco referencial debe ser amplio, serio y con amplio espíritu de análisis crítico.

El diputado por Matamoros, logró un punto de Acuerdo entre las diferentes corrientes políticas en el Congreso Tamaulipecos, para invitar a la Secretaría de Educación de Tamaulipas, del Dr. Miguel Ángel Valdez García para diseñar e implementar esta estrategia que se dirigirá a estudiantes de educación básica y media superior.

En forma particular, no dudo que la propuesta sea excelente. Sin embargo, la creo inviable porque NO está en ningún Plan de Estudios o Programa Educativo ni federal ni estatal, y diseñar un programa para todos los niveles escolares es una chamba nada fácil.

De pura casualidad ¿Don Víctor García Fuentes conoce cuáles son las herramientas que puedan auxiliar en la identificación de la información falsa o engañosa? o ¿cuáles son las características capaces de verificar la certeza de contenidos en internet para desarrollar un pensamiento crítico en entornos digitales?

Sin duda que lograr este tipo de transformación ideológica en el mundo estudiantil de México, permitiría un cambio muy sustancial en la mentalidad de las futuras generaciones y de los egresados de la Nueva Escuela Mexicana.

No es un engaño para nadie entender que internet con sus redes sociales han modificado la mentalidad de la sociedad nacional e internacional, porque cada quién publica lo que considera su verdad. En su caso, lo que quiere, sin reflexionar el impacto que puede causar en otros.

Pregunta al magisterio de Tamaulipas, desde preescolar hasta la educación superior (Tecnológicos y Normales) ¿Tienen tiempo, espacio para una materia más? ¿Tendrían que reducir el programa de estudios? ¿Qué contenidos Temáticos eliminarían en su caso?

A Don Miguel Ángel Valdez, de SET ¿Tendrán el equipo de especialistas en ‘Alfabetización Mediática Crítica’ ¿Los importaría… de dónde?, ¿Qué estrategia de capacitación para maestros del estado? Y ¿El presupuesto del material de apoyo?

Es cierto que hasta en las mañaneras de Palacio Nacional han intentado publicitar los espacios como “Quién es Quién en las mentiras”, pero hasta el mismo gobierno federal no ha encontrado las técnicas que permitan descubrir los engaños y más con la infodemia que es la sobreabundancia de información -verdadera o falsa- que dificulta identificar fuentes confiables y puede generar confusión y riesgos para la salud y la seguridad.

Pese a lo anterior, la iniciativa legislativa fue turnada a comisiones, recibiendo el respaldo de las diputadas Yuriria Iturbe Vázquez, de MORENA; Ma del Rosario González Flores, del PAN; y Mercedes del Carmen Guillén Vicente, del PRI.