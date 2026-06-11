Desde el lanzamiento de la convocatoria para la renovación de la dirigencia, del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, que mantiene secuestrada desde octubre de 2016, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, al gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, se le presenta la oportunidad de sacar del escenario político al ahora prófugo de la justicia mexicana.

Es decir, el relevo de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, marioneta manejada por el ex mandatario desde Texas, debe de estar entre los asuntos prioritarios de quien maneja el área política de la 4T.

No se trata solamente de “ponerle cola” a las dos fórmulas blanquiazules, que recorren Tamaulipas solicitando el voto de la militancia, rumbo a la elección del próximo 5 de julio, para saber dónde andan, qué dicen y quién las apoya, como ha sido el trabajo de las “orejas” de la Secretaría General de Gobierno, desde sexenios atrás.

Tampoco se trata de adoptar una actitud neutral y subirse a la barda para que la próxima dirigencia del PAN sea un producto genuino de las urnas. Hacerlo, es pecar de ingenuidad que derivaría en torpeza política.

Pensar que CABEZA DE VACA se mantendrá en modo neutral, ante el relevo del “CACHORRO” CANTÚ GALVÁN, sería un gazapo garrafal que cometería el gobierno de la Cuarta Transformación.

Hacerlo, es olvidar que FRANCISCO JAVIER es un delincuente electoral, que ha sido sancionado por el IETAM en varias ocasiones. Incluso, hizo hasta lo imposible para evitar que, VILLARREAL ANAYA, llegara a la gubernatura en la elección de 2022.

La sanción de $96,220, impuesta por el Consejo General presidido por JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, en la sesión del 8 de junio de 2022, dentro de los procedimientos sancionadores especiales PSE-80/2022 y 81/2022, es una prueba fehaciente de que, para CABEZA DE VACA, usar indebidamente los recursos públicos y transgredir los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral, está en su ADN político.

CABEZA DE VACA, es un transgresor consuetudinario de los principios que rigen a la democracia mexicana. Los archivos del IETAM lo confirman.

Por esta razón, el gobierno de la 4T, al igual que lo hicieron sus antecesores, como el propio FRANCISCO JAVIER con la dirigencia estatal del PRI en su sexenio, debe incidir en la sucesión de CANTÚ GALVÁN.

Recordemos que, el apetito de CABEZA DE VACA por mantener secuestrado al PAN, es para impulsar a las candidaturas de su establo a los ayuntamientos y las curules del Congreso local, y desde ahí, seguir jorobando al gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Verbigracia, el triunfo de OMEHEIRA LÓPEZ REYNA, garantiza un escenario político de cerrazón con la 4T. Representa una dirigencia de continuidad a la de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN. Que garantizaría la reelección de ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Mientras que, la victoria de GLORIA GARZA JIMÉNEZ y CÉSAR AUGUSTO VERÁSTEGUI OSTOS, además de representar un revulsivo para rescatar y darle juego al panismo excluido por CABEZA DE VACA, causante principal de la debacle azul en las urnas, garantizaría diálogo y acuerdos con la 4T en donde haya coincidencias, y oposición en donde no.

Una carambola de tres bandas: gana el gobierno, gana la militancia panista maltratada por FRANCISCO JAVIER y le quitan el último bastión político que tiene en Tamaulipas, el prófugo de la justicia mexicana.

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, dirigida por DÁMASO ANAYA ALVARADO, llevó a cabo la asignación de 276 plazas de Internado Médico de Pregrado a egresados de las Facultades de Medicina de Matamoros y Tampico. Con estos, los futuros profesionales reforzarán sus conocimientos prácticos en hospitales e instituciones de salud en el estado.

Este logro académico, destaca el impulso que la administración del Rector de la UAT, DÁMASO ANAYA ALVARADO, brinda a la formación integral de sus estudiantes, consolidando así la calidad educativa acreditada de la carrera de Médico Cirujano.

En lo que corresponde a la Facultad de Medicina de Tampico “Dr. Alberto Romo Caballero”, egresaron un total de 202 alumnos, de los cuales 170 obtuvieron plaza en instituciones del lSSSTE, el IMSS y la Secretaría de Salud de Tamaulipas. Además, otros 32 alumnos fueron asignados a plazas locales y foráneas.

De la Facultad de Medicina Matamoros, 74 médicos recién egresados fortalecerán su preparación en las sedes del IMSS en Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo; en hospitales del ISSSTE y Hospital General en Matamoros, San Fernando y Vallehermoso; además de hospitales de Ciudad Victoria, Reynosa, Río Bravo, Nuevo Laredo y Ciudad Mante.

Durante este período, el interno de pregrado tendrá la oportunidad de integrar conocimientos teóricos y prácticos, buscando una base sólida para la realización de su servicio social.

Se incorporará así a una institución de salud con la infraestructura necesaria para garantizar su formación académica, bajo normas y disposiciones institucionales, en un programa que incluye componentes en área científica (autoaprendizaje), técnica (prácticas clínicas) y humanística (relación médico-paciente), bajo la supervisión de médicos adscritos y residentes.

Mientras tanto, el alcalde de Matamoros, BETO GRANADOS FAVILA, encabezó la reinauguración de la Concha Acústica del Parque Olímpico, un espacio emblemático para la cultura y las artes que permaneció en el abandono durante 13 años y que hoy vuelve a abrir sus puertas para las familias matamorenses.

Durante el corte de listón, el presidente municipal estuvo acompañado por la Senadora de la República por Tamaulipas, OLGA PATRICIA SOSA RUIZ; la presidenta del Sistema DIF Matamoros, ANITA DE GRANADOS; así como por los diputados locales ISIDRO VARGAS FERNÁNDEZ y ELIPHALETH GÓMEZ LOZANO.

En su mensaje, el alcalde Beto Granados destacó que desde el inicio de su administración se estableció el compromiso de rescatar los espacios públicos para fortalecer la convivencia y reconstruir el tejido social de la ciudad.

“Desde que comenzamos a gobernar nos pusimos una meta clara, reconstruir el tejido social de nuestro municipio a través del rescate de las áreas verdes y de los parques emblemáticos de Matamoros. Y hoy, después de 13 años de abandono, este recinto vuelve a brillar para abrir sus puertas a la cultura, al arte y a las familias matamorenses”, expresó.

Como parte de los trabajos de rehabilitación, se instalaron mil 600 nuevas butacas, se intervino el cuarto de control de máquinas, la subestación eléctrica y la estructura metálica del área de butacas. Asimismo, se realizaron labores de limpieza general, aplicación de anticorrosivo, colocación de una nueva velaria con 10 años de garantía, y pintura en las estructuras metálicas para garantizar la funcionalidad y conservación del recinto.

Con esta obra, el Gobierno Municipal de Matamoros continúa impulsando acciones orientadas al rescate de espacios públicos y culturales, con el objetivo de ofrecer a la ciudadanía lugares dignos para la convivencia, el arte y la expresión cultural, fortaleciendo así el tejido social y el sentido de pertenencia de las familias matamorenses.