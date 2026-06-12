Ciudad Victoria, Tamaulipas. 11 de junio de 2026– Un leve percance vehicular se registró la tarde de este jueves en el cruce del Eje Vial y la calle Coahuila, dejando únicamente daños materiales y sin personas lesionadas.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el conductor de un automóvil Chevrolet Aveo intentó incorporarse y realizar el cruce sin la debida precaución, señalando posteriormente que no se percató de la presencia de un vehículo Nissan March que circulaba por la zona.

Como consecuencia, el conductor del March terminó impactándose contra la parte trasera lateral del Aveo, provocando daños menores en ambas unidades.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Tras el incidente, ambos conductores movieron sus vehículos hacia un costado de la vialidad para evitar afectar la circulación y permitir el flujo normal del tránsito en ese sector de la ciudad.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos para el deslinde de responsabilidades correspondientes.