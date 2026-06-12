Ciudad Victoria, Tamaulipas.11 de Junio de 2026– Un percance vehicular registrado la tarde de este jueves sobre la Calzada General Luis Caballero, frente al Hospital Infantil y a la altura de una pizzería, provocó daños materiales y afectaciones a la circulación.

De acuerdo con la información obtenida en el lugar, un vehículo Ford Figo circulaba por los carriles laterales de la mencionada vialidad cuando un automóvil Nissan March, que transitaba por los carriles centrales, intentó incorporarse hacia el carril lateral.

Presuntamente, durante la maniobra el conductor del March le cerró el paso al Ford Figo, originando el impacto entre ambas unidades.

A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas, quedando únicamente daños materiales en los vehículos involucrados. Sin embargo, las unidades permanecieron en el sitio, generando obstrucción parcial de la vialidad.

Al lugar acudió la aseguradora de uno de los conductores con la finalidad de evaluar los daños y buscar un acuerdo entre las partes para la reparación correspondiente.

Hasta el momento, no se había presentado ninguna autoridad de Tránsito Municipal ni elementos de la Guardia Estatal para tomar conocimiento de los hechos y deslindar responsabilidades.