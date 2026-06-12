La iniciativa forma parte de la estrategia nacional “Jóvenes Transformando México”

Matamoros, Tamaulipas. Junio 12 de 2026– Con un Teatro Reforma abarrotado, se llevó a cabo el encuentro “Prohibido Rendirse: Jóvenes por la Transformación de Tamaulipas”. Este magno evento contó con la destacada presencia del reconocido escritor e historiador Paco Ignacio Taibo II, quien encabezó un espacio de diálogo, aprendizaje y reflexión histórica diseñado para fortalecer la identidad nacional y el papel protagónico de las nuevas generaciones en el desarrollo del estado.

Esta iniciativa se consolida como una gira estatal que incluye conferencias magistrales y encuentros culturales, todo bajo la estrategia nacional “Jóvenes Transformando México” impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Dicho programa de alcance federal tiene como objetivo prioritario descentralizar y acercar los derechos fundamentales, la educación, la cultura y el deporte a millones de jóvenes en todo el país, sembrando una semilla de conciencia social y participación ciudadana.

El despliegue de esta importante estrategia en la entidad cuenta con el respaldo total del gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha mantenido una política de puertas abiertas y apoyo absoluto al relevo generacional. Asimismo, la ejecución de este proyecto cuenta con el apoyo e impulso del Instituto de la Juventud de Tamaulipas, organismo adscrito a la Secretaría del Trabajo, a cargo de Luis Gerardo Illoldi Reyes, reafirmando el compromiso del gobierno estatal por dotar a las juventudes de herramientas de crecimiento integral.

Al respecto, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del INJUVE, resaltó la importancia de abrir estos canales de expresión y formación crítica en el estado. En sus comentarios, el titular enfatizó que la transformación nacional no puede entenderse sin la energía de las juventudes, señalando que este tipo de giras buscan inspirar a la población juvenil a no claudicar ante los retos actuales y a convertirse en actores clave del bienestar y el progreso en cada uno de sus municipios.

Durante la jornada cultural, las y los jóvenes presentes demostraron un alto nivel de compromiso, participación y un profundo respeto por la historia de México, dejando en claro que están listos para asumir la responsabilidad histórica.

Finalmente, las autoridades organizadoras extendieron un sincero agradecimiento a todas y todos los que formaron parte de esta enriquecedora experiencia, dejando claro que, “Prohibido Rendirse” reafirma que la verdadera transformación de la vida pública nace desde el corazón de las nuevas generaciones, quienes con su creatividad y convicción construyen desde hoy un mejor presente y futuro para Tamaulipas.