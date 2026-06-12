La actividad tiene como objetivo fomentar el compromiso ecológico entre las y los jóvenes

San Carlos, Tamaulipas, Junio 12 de 2026- En el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial del Medio Ambiente, se puso en marcha con gran éxito la jornada “Sembrando Futuro para la Juventud”. Esta actividad tiene como objetivo central fomentar el aprendizaje, la participación activa y el compromiso ecológico entre las y los jóvenes estudiantes de la región, promoviendo acciones directas para el cuidado y la preservación de nuestro entorno natural.

La iniciativa comunitaria se desplegó en diversas instituciones educativas de la zona. Entre los planteles visitados destacan la Telesecundaria “Guadalupe Victoria” en el ejido Graciano Sánchez, perteneciente al municipio de San Carlos; la telesecundaria “Prof. Magdaleno Aguilar Castillo” en el ejido Conrado Castillo; así como la Secundaria Técnica No. 5 “Ing. Marte R. Gómez”, ubicada en el poblado de El Barretal.

Al respecto, Oscar Azael Rodríguez Perales, director general del Instituto de la Juventud de Tamaulipas (INJUVE), destacó la importancia de empoderar a las nuevas generaciones a través de la educación ambiental. El titular del Instituto señaló que, más allá de la reforestación física, el verdadero impacto radica en sembrar conciencia, responsabilidad y el deseo genuino de construir un mejor mañana, reconociendo además el entusiasmo de cada joven que decidió sumarse para dejar huella positiva en su comunidad.

Estas acciones forman parte de las políticas públicas impulsadas por el gobernador del Estado, el doctor Américo Villarreal Anaya, quien mantiene un firme compromiso con el bienestar de las juventudes y el desarrollo sustentable. Asimismo, estos esfuerzos son respaldados de manera integral por el INJUVE bajo la coordinación de la Secretaría del Trabajo, liderada por Luis Gerardo Illoldi Reyes, reafirmando el trabajo en equipo para garantizar mejores oportunidades y entornos más saludables para los tamaulipecos.

La jornada concluyó con un profundo agradecimiento a los estudiantes, docentes y directivos que hicieron posible este encuentro. Con la plantación de estos árboles, el Gobierno del Estado y los planteles educativos no solo reafirman su alianza con el cuidado del medio ambiente, sino que sientan las bases de un Tamaulipas más verde, consciente y transformador de la mano de su juventud.