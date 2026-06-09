*Viajaban encerrados en la caja de un tráiler que se incendió tras una persecución en Falfurrias; cruzaron a EU por Matamoros y Miguel Alemán.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Reynosa, Tamaulipas.— Un total de 39 migrantes originarios de México y de otros siete países se salvaron de morir calcinados tras incendiarse el tráiler en el que viajaban hacinados durante una persecución en el sur de Texas, luego de evadir un punto de revisión de la Patrulla Fronteriza.

La Vocería de la Patrulla Fronteriza reveló que los hechos se registraron el pasado 4 de junio, cuando un transporte de carga que era inspeccionado por agentes del puesto de control de Falfurrias, Texas, se dio a la fuga luego de que un agente canino detectara indicios de actividad ilícita en la unidad.

La huida derivó en una persecución en la que participaron elementos de la Patrulla Fronteriza y del Departamento de Seguridad Pública de Texas. El seguimiento se prolongó durante unos 40 kilómetros y culminó a unos 10 kilómetros al norte de Linn, donde la unidad sufrió daños que provocaron un incendio.

Antes de que las llamas consumieran por completo el remolque, los agentes lograron abrir la caja de carga y rescatar a los 39 indocumentados originarios de México, Honduras, Ecuador, Cuba, Brasil, República Dominicana, Venezuela y Perú.

En el lugar, los agentes estadounidenses arrestaron al conductor del tráiler y a su acompañante, identificados como Jairo Juli Holguín-Florentino, de 33 años, y Cristian Johansel Mirambeaux-Martínez, de 29 años.

Las primeras indagatorias señalan que varios de los migrantes cruzaron la frontera por municipios tamaulipecos como Matamoros y Miguel Alemán, y pagaron sumas de entre 11 mil y 13 mil dólares a traficantes para ser trasladados hacia el interior de Estados Unidos.

Los dos detenidos enfrentan cargos por conspiración para transportar personas que se encontraban ilegalmente en Estados Unidos, de una manera que presuntamente puso en peligro la vida de terceros.