San Fernando, Tamaulipas.– La alcaldesa Verónica Aguirre fue invitada a fungir como madrina de generación de los alumnos de sexto grado de la Escuela Primaria “Lic. Adolfo López Mateos”, ubicada en el ejido Laguna Seca (División del Norte), distinción que aceptó durante un encuentro realizado en la Sala de Cabildo.

La invitación fue realizada por la directora del plantel, Banessa Liseth Saldaña Paz, acompañada por la maestra Arely Cortinas García y los estudiantes que este año concluirán su educación primaria.

Durante la reunión, la presidenta municipal expresó su agradecimiento por la confianza depositada en su persona y confirmó su participación en la ceremonia de graduación, programada para el próximo 29 de junio en las instalaciones de la institución educativa.

En el encuentro, Verónica Aguirre reconoció el esfuerzo, dedicación y desempeño de los trece alumnos que integran esta generación, destacando además el trabajo realizado por la comunidad educativa para impulsar el desarrollo académico de los estudiantes.

La alcaldesa resaltó que la Escuela Primaria “Lic. Adolfo López Mateos” ha logrado sobresalir en diversos concursos académicos y culturales, entre ellos ortografía, poesía y cuerda, representando dignamente a su comunidad en distintas competencias.

Finalmente, reiteró su compromiso de continuar respaldando las acciones encaminadas al fortalecimiento de la educación y al desarrollo integral de la niñez y juventud de San Fernando.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

https://www.facebook.com/bernardodlarosacast/