Matamoros, Tamaulipas.– Autoridades de Matamoros solicitaron el apoyo de la ciudadanía para identificar a una mujer que fue localizada sin vida la mañana de este lunes en la colonia Solidaridad, en las inmediaciones de un salón de actos de ese sector.

De acuerdo con la información oficial, la víctima permanece en calidad de desconocida, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y lograr su identificación.

La mujer es de aproximadamente 30 años de edad y al momento de ser localizada vestía una blusa color naranja de cuello redondo. Como seña particular, las autoridades informaron que no presenta tatuajes visibles en el cuerpo.

La Fiscalía hizo un llamado a la población para que, en caso de reconocer las características de la mujer o contar con información que permita establecer su identidad, acuda a la Unidad General de Investigación (UGI 1) de Matamoros.

Las autoridades reiteraron que cualquier dato puede ser fundamental para localizar a sus familiares y avanzar en las investigaciones del caso.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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