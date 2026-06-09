La reforma constitucional de gran calado, publicada el 10 de febrero de 2014, dio paso al nuevo paradigma electoral del Sistema Nacional Electoral, con el INE a la cabeza y los OPLE, como el IETAM que preside JUAN JOSÉ RAMOS CHARRE, integrados y vigilados por el Instituto Nacional. Los Congresos de los Estados dejaron de tener injerencia en su conformación.

Pues bien, en esta reforma fundacional del paradigma electoral vigente, tuvo lugar la adición de una porción al artículo 41 constitucional, relacionada con el “sistema de nulidades de las elecciones federales o locales por violaciones graves, dolosas y determinantes”.

Aprobada por MAKI ORTIZ DOMÍNGUEZ y FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, de la bancada del PAN en el Senado, y por HUMBERTO PRIETO HERRERA, del Grupo Parlamentario blanquiazul en la Cámara de Diputados, la reforma constitucional de 2014 incluyó tres causales de nulidad.

Se exceda el gasto de campaña en un cinco por ciento del monto total autorizado; b) Se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley; c) Se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas.

Causales que serán procedentes para la anulación de una elección, siempre y cuando se acrediten de manera objetiva y material. “Se presumirá que las violaciones son determinantes cuando la diferencia entre la votación obtenida entre el primero y el segundo lugar sea menor al cinco por ciento”, remata el artículo 41 constitucional en su parte final.

Viene a cuento lo anterior, porque el pasado 2 de junio el Diario Oficial de la Federación, publicó el decreto de la reforma número 16 al artículo 41, para incluir una nueva causal de nulidad, que fue propuesta por el coordinador de la bancada de MORENA en la Cámara de Diputados.

RICARDO MONREAL ÁVILA propuso y así se aprobó, incluir como causal de nulidad de una elección, “la acreditación actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados electorales”.

La Minuta correspondiente fue aprobada por la 66 Legislatura de Tamaulipas, durante la sesión celebrada el pasado 29 de mayo, con el voto en contra de las bancadas del PAN, PRI y MC.

De acuerdo al Artículo Segundo Transitorio, el Congreso de la Unión y los 32 Congresos locales, recibieron el mandato (que parecen llamados a misa por la frecuencia en que se incumplen) para “armonizar el marco normativo para adecuarlo al contenido de este Decreto, antes del 5 de junio de 2026”.

Tamaulipas cumplió en tiempo y forma dicha armonización, en la sesión del 2 de junio pasado, modificando el artículo 20 de la Constitución Política local, con 26 votos a favor de MORENA y uno más del PT, representando el 71.8% de las y los 32 diputados presentes, alcanzado así la mayoría calificada que exige la aprobación de las reformas constitucionales.

Por cierto, MORENA y PT promovieron la iniciativa de reforma, convertida en el Decreto 66-1082, publicado el pasado 2 de junio, que entró en vigor al día siguiente. Así, la causal de nulidad por injerencia extranjera, se aplicará en la elección de 2027, que inicia el segundo domingo de septiembre próximo.

Se publicó 90 días antes del inicio del proceso electoral en que se aplicará la reforma, respetando así el término establecido por el artículo 105 de la Carta Magna.

Cambiando de canal, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, conducida por DÁMASO ANAYA ALVARADO, llevó a cabo la entrega de certificaciones de Indicación Geográfica Protegida a productores artesanales de la Cuera Tamaulipeca, representando un paso fundamental para la preservación de la identidad cultural y el impulso al desarrollo económico regional.

El evento estuvo presidido por DÁMASO ANAYA ALVARADO, así como por la coordinadora divisional de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ROXANA AGUIRRE ELIZONDO, la subsecretaria estatal para la Pequeña y Mediana Empresa, MARIANA ÁLVAREZ QUERO Álvarez Quero; y el presidente municipal de Tula, RENÉ LARA CISNEROS.

Durante su mensaje, el rector destacó que este logro inédito a nivel nacional es un orgullo para la comunidad académica. Resaltó que la UAT consolida así su madurez estructural, respaldada por un equipo profesional de diversos centros de investigación que posee la capacidad de otorgar el aval técnico y las certificaciones que demandan los sectores productivos.

Subrayó que la entrega de estas certificaciones, gestionada por el Centro de Innovación y Transferencia del Conocimiento (CINOTAM), reafirma el compromiso de la Universidad por colaborar en proyectos estratégicos con el objetivo de detonar la producción local e impulsar la economía regional.

Mientras que, en Matamoros, la Lic. ANA ARICEAGA DE GRANADOS, hizo un llamado a la ciudadanía para redoblar esfuerzos en la coleta de útiles escolares, que tiene por objetivo brindar apoyo a niñas y niños de bajos recursos; garantizando su regreso a clases con el material necesario para el inicio del ciclo escolar.

Esta campaña, invita a los interesados a donar útiles escolares nuevos, tales como tijeras (punta redonda), resistol de barra, marcatextos, plumas, borradores, juegos de geometría, loncheras, cuadernos, cajas de colores, lápices, lapiceras, sacapuntas o mochilas. Las donaciones pueden entregarse en las instalaciones del Sistema DIF, ubicada en la calle 4ta. y Camilo Manzo, en horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, teniendo como fecha límite hasta el 30 de julio.

“Con tu apoyo, juntos podemos llevar más oportunidades, sonrisas y esperanza para quienes más lo necesitan” expresó ANITA DE GRANADOS.

Gracias a estas acciones, DIF Matamoros mantiene firme su compromiso con la educación y bienestar de los más pequeños, haciendo de esta iniciativa un cambio positivo en su formación académica y en su desarrollo integral dentro de una sociedad en donde se sientan acompañados.