Cd. Victoria, 8 de junio de 2026. – Con la instalación de 2 mil lámparas LED, de las 5 mil proyectadas para este año, el gobierno de Victoria avanzó en el programa de alumbrado público para mejorar la iluminación y seguridad en la Capital.

Este lunes, a través del Departamento de Alumbrado Pública realizó la sustitución luminarias en la avenida 27 y calle 16 conexión con Eje Vial, y calle 27 de la colonia Caminera con prolongación al sector sur y en libramiento Naciones Unidas de calle 16 a eje vial.

Las acciones forman parte del programa de modernización del alumbrado público que impulsa el Gobierno de Eduardo Gattás Báez para la Capital tamaulipeca, que proyecta la instalación para este año de 5 mil lámparas en la ciudad.

Vialidades como el boulevard Guadalupe Victoria, avenida Tecnológico, calle Berriozábal, eje vial Lázaro Cárdenas y José Sulaimán cuentan con este tipo de alumbrado que reduce consumo eléctrico y disminuye costos de mantenimiento.