En su debut en un evento de medios de comunicación, el nuevo coordinador de Comunicación Social del gobierno americanista, Gerardo Algarín Hernández, afirmó que “una sociedad bien informada es, al final, la mejor obra que un gobierno pueda ayudar a construir”.

Algarín, en guayabera color beige claro, subió a tribuna en el marco del Día de la Libertad de Expresión, evento al que concurrieron periodistas y directivos de medios de comunicación. Aseguró el funcionario que “los medios de comunicación de Tamaulipas cuentan con un gobierno que respeta su trabajo y se ocupa de su seguridad”.

Profesional de la comunicación en comunicación política y audiovisual, Algarín precisó: “Hoy los medios son el puente real entre lo que un gobierno hace y lo que la gente alcanza a saber. Sin ese puente, hasta el mejor resultado se queda mudo; por eso, para nosotros la comunicación es un asunto de fondo”.

Ex jefazo de prensa del ayuntamiento de Tepic, Nayarit, el Lic. Algarín precisó que en Tamaulipas se vive un momento que vale la pena contar bien, y si durante años se habló de este estado por sus heridas, hoy se puede hablar de él por sus resultados”.

“Y no lo digo como una frase más del discurso; lo digo porque son cosas que se ven y se pueden medir. La seguridad mejoró y hay datos que lo sostienen. La obra pública se nota en carreteras y en infraestructura, y hay una obra en especial que en Tamaulipas se entiende como legado de dos generaciones: la del agua; porque la empezó un Villarreal hace décadas y la está completando otro el día de hoy”, apuntó

En su turno al micrófono el gobernador Américo dijo que “se necesita estar alertas, afinar los filtros que se requieren para distinguir la verdad del embuste, porque las noticias falsas también circulan como información; entonces, necesitamos que lo viral sea la verdad”.

Vale decir que el coordinador de Comunicación, Gerardo Algarín, recién cumplió años el 1 de junio. Es Géminis, igual que el gobernador Américo, quien nació el 23 de mayo del 58.

Según la biblia de los horóscopos, “Aprenda Astrología”, de Marlon D. March y Joan McEvers, los Géminis son de tipo sociable, curioso, adaptable, expresivo, agudo, literario, inventivo, diestro, inteligente y dual (que reúnen dos caracteres distintos), inquieto y distraído. Su frase clave es pienso.

El Lic. Algarín ocupa el cargo que en el pasado tuvieron Joaquin Contreras Cantú (+), Felipe Neri Garza Narváez (ex delegado de Gobernación de AMLO), Don Manuel Montiel Govea (+) (con Ing. Américo y Yarrington), Adrián Valero(+), Guillermo Martínez (con Egidio Torre), Francisco García (vocero de Francisco N.), Francisco Cuéllar Cardona, y Gerardo Algarín (con Dr. Américo)

COMAPA VICTORIA INICIA REHABILITACIO DE DRENAJE

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarrilado, COMAPA Victoria, informó este martes que está trabajando en la rehabilitación de línea de drenaje ubicada en Avenida Central, Col. Lázaro Cárdenas.

Explica COMAPA Victoria que como consecuencia de las lluvias registradas en días recientes, “diversos materiales como basura y arena se introdujeron a nuestra red sanitaria, lo que provocó el colapso de una línea de más de 100 metros lineales” en dicha Avenida Central.

COMAPA explica que para dar solución “se reemplazará la tubería colapsada y se aumentará el díametro actual de 8″ a 12″, logrando mayor capacidad para el flujo de aguas residuales y evitando futuros derrames en la zona”.

Al final de su mensaje, COMAPA dice a los victorenses: “Recuerda que la basura termina enel drenaje”. E invita a la gente a reportar anomalías a Acuatel 073. (NOS VEMOS).

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