Durante años, Tamaulipas fue visto como un gigante dormido. Un estado con petróleo, gas, viento, frontera, puertos y una ubicación privilegiada, pero que por distintas razones nunca logró convertir todo ese potencial en una verdadera palanca de desarrollo. Hoy, el discurso parece estar cambiando. Y no se trata solamente de promesas.

Hoy el gobernador Américo Villarreal afirma que “el futuro de Pemex y del sector energético pasa por Tamaulipas”, no está lanzando una frase para el aplauso fácil. Está colocando sobre la mesa una realidad respaldada por cifras, inversiones y proyectos que comienzan a modificar el mapa energético nacional.

Segundo lugar en generación eléctrica. Segundo lugar en energía eólica. Nuevas subestaciones, modernización de redes, electrificación total y hasta la llegada de la primera Gasolinera del Pueblo. Son indicadores que muestran que Tamaulipas está dejando de ser espectador para convertirse nuevamente en protagonista.

Pero en política los proyectos estratégicos no avanzan solos. Requieren coordinación, visión compartida y una ruta clara. Ahí es donde aparece una ecuación que cada vez resulta más evidente, Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional, Américo Villarreal desde Ciudad Victoria y Carmen Lilia Canturosas desde Nuevo Laredo.

La presidenta de México ha colocado la soberanía energética como una de las grandes banderas de su gobierno. Américo ha alineado a Tamaulipas con esa estrategia nacional y Carmen Lilia ha entendido que Nuevo Laredo no puede quedarse al margen de una transformación que promete redefinir la economía del noreste mexicano.

Nuevo Laredo no solamente mueve mercancías. Mueve dinero, inversiones, industria y desarrollo. Es el principal puerto terrestre de América Latina y uno de los motores económicos más importantes del país. Cualquier estrategia energética seria necesita mirar hacia esta frontera.

Por eso no pasó desapercibido el respaldo de Carmen Lilia al proyecto estatal. La alcaldesa sabe que cada nueva inversión energética significa más industria, más competitividad y más oportunidades para una ciudad que ya es referencia nacional en comercio exterior.

Mientras en otros estados siguen atrapados en la grilla de corto plazo, la apuesta del bloque conformado por Sheinbaum, Américo y Carmen Lilia parece apuntar hacia algo más ambicioso, convertir a Tamaulipas en el corazón energético de México y a Nuevo Laredo en una de las principales puertas de entrada para esa nueva etapa de desarrollo.

Si las inversiones anunciadas terminan aterrizando como está previsto, más de uno tendrá que reconocer que la verdadera energía que hoy mueve a Tamaulipas no está solamente en sus pozos, en sus parques eólicos o en sus redes eléctricas.

Está en la coordinación política de tres gobiernos que empujan hacia la misma dirección.

AGENDA NLD…

CARLOS DE ANDA… El secretario de Obras Públicas no le baja el ritmo a la supervisión del que promete convertirse en uno de los proyectos más emblemáticos de Nuevo Laredo, el Planetario y Museo de la tecnología. Más allá del concreto y el acero, la apuesta es acercar la ciencia y la tecnología a las nuevas generaciones. El proyecto se convertirá en una de las obras con mayor impacto educativo de los últimos años en la frontera.

NINFA CANTÚ DE ANDA… La secretaria de Economía protagonizó un emotivo encuentro al recordar junto a su madre, doña Ninfa Cantú, el legado de don Heriberto Cantú, fundador de El Mañana hace más de un siglo. La funcionaria aprovechó para reivindicar la importancia del periodismo. Por cierto, este jueves sostendrá un desayuno con periodistas neolaredenses, donde seguramente habrá conversación política, económica y uno que otro mensaje entre líneas.

SERGIO OJEDA… El diputado local sigue apostando por el trabajo de territorio. Ahora anuncia una jornada de vacunación de Hexavalente, DPT , Rotavirus, Neumocócica Conjugada, SRP (Triple Viral). Además, detección de glucosa y toma de presión arterial. La cita es los viernes 12, 19 y 26 de junio, en un horario de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

HORACIO SEOANE… El director regional de Bienestar continúa recorriendo la Frontera Chica llevando apoyos gubernamentales. Esta semana estuvo en Nuevo Ciudad Guerrero beneficiando a decenas de familias. Seoane entiende que en política la cercanía con la gente sigue siendo la mejor carta de presentación, especialmente en municipios donde durante años sus habitantes reclamaron mayor atención institucional.