▶️ La Auditoría Superior del Estado detectó observaciones por casi 380 millones de pesos en el Ayuntamiento, COMAPA y DIF de San Fernando correspondientes al último año de la administración de Maybella Ramírez; los recursos deberán ser aclarados o podrían derivar en responsabilidades administrativas y acciones para su recuperación

San Fernando, Tamaulipas.– Observaciones por casi 380 millones de pesos realizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) colocan al Ayuntamiento de San Fernando, así como a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y al Sistema DIF Municipal, entre los entes con mayores montos pendientes de aclaración correspondientes al ejercicio fiscal 2024.

De acuerdo con los informes de fiscalización, el Ayuntamiento de San Fernando acumuló observaciones por 229 millones 409 mil 746 pesos, cifra que lo ubica entre los gobiernos municipales con más recursos sujetos a revisión en Tamaulipas.

La totalidad de estas observaciones corresponde al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2024, etapa que coincide con la administración encabezada por la entonces alcaldesa Maybella Ramírez Saldívar, quien concluyó su mandato el 30 de septiembre de ese año.

A las observaciones realizadas al gobierno municipal se suman las detectadas en la COMAPA de San Fernando, organismo operador que registró recursos pendientes de aclaración por 147 millones 497 mil 759.75 pesos.

Por su parte, el Sistema DIF Municipal también fue objeto de observaciones por un monto de 2 millones 952 mil 529.13 pesos, elevando a casi 380 millones de pesos el total de recursos públicos que deberán ser justificados ante las autoridades fiscalizadoras.

Especialistas en materia de rendición de cuentas señalan que las observaciones emitidas por la Auditoría Superior del Estado representan recursos cuya aplicación debe ser comprobada mediante documentación y evidencia suficiente por parte de los entes auditados.

En caso de que las irregularidades detectadas no sean solventadas dentro de los plazos establecidos por la ley, los procedimientos podrían derivar en responsabilidades administrativas e incluso en acciones encaminadas a la recuperación de recursos públicos, conforme al marco legal vigente.

Los procesos de revisión y aclaración continúan en curso ante las instancias competentes.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

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