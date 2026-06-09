Escuche ayer varios programas informativos y el común denominador es la existencia de un sentimiento popular lastimado. Lastimado porque el futbol es, quierase o no, el deporte mas popular del país. Y resulta que para la FIFA es solo un negocio y a como están las cosas no se podrá ver el partido en una fonda de tacos, porque hay que pagar y si te pescan hay multa hasta por 28 millones de pesos (Jesus Gómez, presidente de CANIRAC Victoria),

Yo como muchos, me emociono ante un buen partido de futbol. Y en mundial, al menos, habrá calidad futbolística. No puedo pensar, como muchos, en asistir a un juego de la selección. En fase de grupos los precios pudieran ser accesibles, el problema es la reventa… para el partido inaugural el más barato ronda los 2 mil dólares, en tanto que otros llegan hasta los 19 mil dólares (mas de 33 mil pesos).

La expresión es válida: el torneo está completamente desconectado de la realidad, la gente simplemente no logra conectarse con él”. Y a pesar de eso, la mayoría de los boletos de los 13 partidos que se jugaran en México esta casi agotados. El problema son los palcos de lujo y experiencias premium. Claro, será una experiencia inolvidable, aunque muy cara.

Y la ambición, desmedida, de la FIFA esta desbordada. Ya se difundió el problema de los palcos en la CdMx; como no lo pudo comercializar la FIFA porque tienen dueño, no les permiten llevar alimentos y les ofrecen paquetes, para todos los partidos, que rondan los 60 mil pesos para grupos de 12 personas. Las quejas y reclamos, hasta donde se saben, ya llegaron a juzgados de la 4T.

Marion, una comentarista deportiva fue muy expresiva: en una fondita de tacos no podrán prender la TV y ver el juego: si no pagaron los derechos, pueden ser multados. Al respecto Jesus Arnoldo Gómez González, presidente de la CANIRAC Victoria, advirtió que las multas pueden ser hasta de 28 millones de pesos. Hace notar que para los afiliados de la CANIRAC las tarifas preferenciales oscilan entre los 7 y 20 mil pesos.

Viven en otro mundo, expreso otro comentarista, al referir que un mexicano que vive en Estados Unidos puede tener oportunidad de asistir a un juego del mundial…porque viven en otro mundo. Lo que nos lleva, en resumen, a que no podrán asistir muchos fans futboleros, pero si aquellos que, por disponer de recursos, pueden darse el gusto de una experiencia mundialista… se les conoce como villamelones.