*Viene reestructuración interna que abre paso a nuevos liderazgos; entre los nombres con mayor fuerza suena el de Rubén Hernández.

Por Julio Manuel Loya Guzmán.

Cd. Victoria, Tamaulipas.— El Partido del Trabajo (PT) alista una serie de movimientos estratégicos en su estructura estatal, un proceso de reorganización interna que en las próximas semanas se traducirá en nuevos nombramientos para fortalecer su presencia política en la entidad.

En este reacomodo, uno de los perfiles que ha cobrado mayor fuerza es el del reynosense Rubén Iván Hernández, cuadro considerado por la cúpula petista con el potencial para asumir mayores responsabilidades dentro de la organización.

Hernández ha destacado dentro de la estructura estatal gracias a su labor como coordinador de afiliación en Reynosa, donde ha impulsado el crecimiento de la militancia de cara a los futuros procesos electorales.

Asimismo, el político reynosense es identificado como uno de los colaboradores más cercanos a Cendy Robles, Comisionada Política Nacional del PT en Tamaulipas, con quien ha trabajado de cerca en la organización territorial, la afiliación y la consolidación de los comités municipales.

Aunque la dirigencia nacional aún no ha oficializado los cambios, fuentes internas aseguran que los ajustes definitivos se darán a conocer a corto plazo con el objetivo de blindar al partido y prepararlo para los retos venideros del 2027 y 2028.