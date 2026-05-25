La carretera 101 vuelve a teñirse de sangre en el tramo de “La Florida”

Una nueva tragedia sacudió la Carretera Federal 101 luego de que un aparatoso accidente registrado en el kilómetro 98, en el tramo conocido como “La Florida”, en el municipio de Jaumave, dejara como saldo un copiloto sin vida y un conductor gravemente lesionado.

El fuerte percance provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y elementos de la Guardia Estatal, quienes realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron la unidad destrozada a un costado de la carretera.

Paramédicos y personal de Protección Civil arribaron rápidamente al lugar; sin embargo, al revisar a los ocupantes confirmaron que el copiloto ya había fallecido debido a las severas lesiones sufridas tras el brutal impacto.

El conductor, quien sobrevivió al accidente, fue rescatado y trasladado de emergencia a un hospital, donde permanece bajo atención médica especializada.

Mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente, la circulación en la zona se vio afectada por varios minutos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas reiteró el llamado a los automovilistas para extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y revisar las condiciones mecánicas de sus vehículos antes de viajar, especialmente ante el clima adverso que continúa afectando la región.

La carretera 101 continúa siendo una de las vías más transitadas del estado… pero también una de las más peligrosas, donde constantemente se registran accidentes que terminan en tragedia.