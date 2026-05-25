A como van las cosas, todo parece indicar que en la Capital del Estado no habrá alianza o coalición, entre Morena, Verde Ecologista y Partido del Trabajo.

Contrario a ello, cada partido político postulará una fórmula diferente para la alcaldía, diputaciones locales y la federal por el 05 distrito, con cabecera en Victoria.

Y aunque en política nada está escrito y los escenarios son muy cambiantes, pareciera que habrá varios candidatos a la presidencia municipal de Victoria en la elección intermedia del 2027, conforme avanza el tiempo para el inicio del año electoral en el mes de septiembre.

Al margen de que vayan en coalición, de manera independiente o bien, postulados por partidos políticos, mujeres y varones se suben al escenario político – electoral con el paso de los días.

En el Revolucionario Institucional todo parece indicar que ALEJANDRO MONTOYA volverá a ser el candidato a la presidencia municipal.

Por Acción Nacional no hay nombres, aunque insistimos que JORGE “Tico” GARCÍA podría ser el abanderado, por las experiencias vividas en la coalición Morena, Verde Ecologista y PT.

Movimiento Ciudadano dispone en Juanjo SALAZAR su “carta fuerte”, aunque las pláticas van mucho muy avanzadas para darle la oportunidad de ir en la fórmula a la alcaldía, diputación local y federal, a cuadros emanados del PRI.

En el Verde Ecologista, MANUEL MUÑOZ CANO acaricia la posibilidad de ir por la alcaldía de Victoria, aunque el nombre del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES suena con más insistencia.

El Partido del Trabajo no tiene prospecto y puede ser el único que haga alianza con Morena, aunque el capital electoral por ofrecer no es muy elevado.

Quizá el que dispone de una mayor cantidad de perfiles, lo es Movimiento de Regeneración Nacional, hablando de la diputada local KATALYNA MÉNDEZ, si se toma en cuenta que el género para la candidatura a la presidencia, será mujer.

El nombre de GERARDO ILLIOLDI REYES también pesa, aunque no así del diputado federal JOSÉ BRAÑA, ni del secretario de municipio, HUGO RESENDEZ

Por cierto, no se sabe si por algún partido o de manera independiente, pero RODOLFO TORRE DE LA GARZA también empieza a incorporarse al escenario político – electoral. EN FIN.

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