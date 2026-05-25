La renuncia de Andrés Manuel López Beltrán, mejor conocido como Andy, a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena se esperaba desde que fue sorprendido tomándose un descanso en el Hotel “El Okura” durante su viaje a Japón en agosto del año pasado, cuyo escándalo acabó por completo con el cuento de austeridad y de honestidad que supuestamente deben ejercer las y los morenista para cumplir con la filosofía de López Obrador.

Y es que la estancia de un día en el Hotel “El Okura” asciende a más 21 mil 500 pesos, puesto que se trata de un hotel de 5 estrellas en donde llegan gentes de todo el mundo con altos ingresos económicos.

Desde entonces, Andy trató de evitar todas las actividades públicas que debería cumplir como secretario organización del CEN de Morena, por lo que tuvo muy pocas apariciones ante las y los militantes del partido guinda, como sucedió en agosto del año pasado durante la reunión de la dirigencia nacional para ampliar los periodos de las dirigencias estatales hasta el 2027, en la que participó de manera virtual sin mayor trascendencia.

Ahora el hijo de López Obrador argumenta que deja el cargo partidista para buscar la nominación de Morena a la diputación federal del VI Distrito Electoral de Tabasco, que está integrado por los municipios de Centro, Jalapa, Tacotalpa y Teapa, para contender en las elecciones del 2027.

En la carta que le envío a través de redes sociales a la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, para darle a conocer su dimisión, Andy presume los supuestos logros que tuvo durante su gestión, destacando la afiliación de 10 millones de nuevos militantes.

Ahora bien, se habla que su dimisión ya estaba pactada desde la llegada de Montiel Reyes a la dirigencia nacional de Morena, puesto que el desprestigio acumulado durante un año y siete meses que estuvo al frente de la Secretaría de Organización afectaría a quienes logren obtener las candidaturas morenistas para las elecciones del 2027.

A propósito, los dirigentes nacionales del PRI y del PAN, Alejandro Moreno Cárdenas y Jorge Romero Herrera, respectivamente, coincidieron en señalar que “era curioso que Andy haya renunciado a escasos días de la elección local en Coahuila”, cuyo proceso será el próximo 7 de junio para elegir a 25 diputados locales, 16 de mayoría y 9 de representación popular.

Ambos dirigentes señalaron que Andy no quería hacer el ridículo nuevamente en Coahuila, puesto encabezaba la estrategia para tratar de ganar la mayoría de las diputaciones locales que estarán en juego, incluso recordaron el fracaso que tuvo el año pasado en Durango, en donde ni siquiera su candidato a la alcaldía de Durango, José Ramón Enríquez Herrera, ganó la elección porque fue impuesto en lugar de nominar morenistas locales, como fue el caso de Iván Gurrola Vega o Margarita Valdez Martínez.

En el ámbito local, la mayoría de los morenistas victorenses dijeron que nadie lo extrañará porque nunca los tomó en cuenta ni mucho menos los recibió en sus oficinas de la Ciudad de México, sin embargo, el empresario de la masa y la tortilla, Enrique Yáñez Pérez, subió un mensaje de reconocimiento a la labor que desarrolló durante su gestión.

Y hablando de morenistas locales, el senador José Ramón Gómez Leal, el famoso JR, ha recibido muchas críticas por avalar los “dimes y diretes” que expresó su compañero Gerardo Fernández Noroña, durante una reciente visita que hizo a Tamaulipas.

Por último, hoy arranca el periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión en donde acaparará la atención la presencia del senador Enrique Inzunza Cázares de Sinaloa, puesto que varios morenistas no creen que se atreva ir por ser parte de la investigación solicitada por Estados Unidos ante la presunción de tener nexos con la organización criminal que encabezan los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, mejor conocidos como “Los Chapitos”.

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