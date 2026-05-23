Raúl Sinencio Chávez encabezará los trabajos de resguardo documental y memoria histórica de la ciudad

Tampico, Tamaulipas.– Con el objetivo de fortalecer la preservación histórica y cultural del municipio, el Ayuntamiento de Tampico designó a Raúl Sinencio Chávez como nuevo cronista municipal, luego de un proceso de selección pública en el que participaron cuatro aspirantes.

La alcaldesa Mónica Villarreal Anaya informó que la elección se realizó tras la revisión y análisis de perfiles académicos y experiencia profesional de cada participante, destacando que el nuevo responsable cuenta con trayectoria en investigación histórica y difusión cultural en la región sur de Tamaulipas.

“La convocatoria fue abierta para garantizar transparencia y permitir la participación de personas capacitadas para asumir esta responsabilidad”, señaló la presidenta municipal.

De acuerdo con la administración local, el nuevo cronista comenzará funciones de manera inmediata y tendrá entre sus principales tareas la reorganización del archivo histórico municipal, así como el fortalecimiento de proyectos relacionados con la recopilación de documentos, fotografías y testimonios que forman parte de la memoria colectiva de Tampico.

Uno de los proyectos prioritarios será el traslado del acervo histórico actualmente resguardado en la Casa de la Cultura hacia el inmueble histórico ubicado en la calle Carranza, edificio que será acondicionado para convertirse en un espacio especializado para la conservación documental.

El gobierno municipal destacó que este esfuerzo busca garantizar la protección y consulta pública de materiales históricos vinculados al desarrollo social, económico y cultural del puerto.

La figura del cronista municipal representa una pieza fundamental en ciudades con gran riqueza histórica como Tampico, debido a que además de documentar acontecimientos actuales, también contribuye a preservar la identidad y evolución de la comunidad a través del tiempo.

Con esta designación, el Ayuntamiento busca consolidar un archivo histórico más organizado, accesible y preparado para futuras generaciones.