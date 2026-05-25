*Cargada, elección de Junio 2027

*17 estados elegirán gobernadores

*Busca hijo de López Obrador fuero

*Por iniciar temporada de huracanes

Los tamaulipecos, como el resto de los mexicanos, tendremos el próximo domingo 6 de junio del 2027 una cita con las urnas, para elegir a decenas de candidatos a diversos cargos de elección popular.

De acuerdo con el calendario, en dicho proceso electoral se elegirán diputados federales, gobernadores, diputados locales y alcaldes.

En el caso de Tamaulipas, quienes acudan a las urnas podrán elegir integrantes a la cámara baja, al Congreso local y presidentes municipales.

En esta misma jornada, en 17 entidades se elegirán gobernadores, como es el caso de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima y

Guerrero.

También habrá elección de gobernador en Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.

Según se sabe, son más de 2000 presidencias municipales donde los votantes elegirán alcalde.

Para este proceso electoral falta ya poco más de un año.

Es decir, el proceso está a la vuelta de la esquina.

En otro tema, no sorprendió la salida de JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN del equipo de la dirigencia nacional de MORENA, pues era un tema que, desde hace varias semanas, se venía ‘cantando’.

Tampoco sorprende su interés de convertirse en diputado federal.

Y es que, según trasciende, el hijo de AMLO está urgido de fuero.

Son muchos los señalamientos que contra JOSÉ RAMÓN LÓPEZ BELTRÁN se han venido realizando, de tal modo que un espacio en la cámara baja no estaría demás.

“Busca impunidad”, dicen observadores, los cuales, a fe nuestra, tienen sobrada razón.

Por otro lado, desde Reynosa nos hacen saber que múltiples colonias se quedaron este lunes sin el servicio de energía eléctrica, ante el incendio ocurrido en un transformador ubicado en la subestación de la colonia López Portillo.

Trabajadores de la empresa de clase mundial (no se ría, por favor) dijeron que el incidente se pudo deber a un sobrecalentamiento.

Hasta el cierre de esta columna (19:45 horas, tiempo de la frontera) algunos sectores de Reynosa continuaban sin energía eléctrica.

Cambiando de tema, la Dirección de Protección Civil, que encabeza LUIS GERARDO GONZÁLEZ DE LA FUENTE, alertó por la posibilidad de más lluvias para esta semana en la entidad, principalmente en el norte y centro tamaulipeco.

De acuerdo con el funcionario, hasta el momento dichas lluvias no han sido trágicas para Tamaulipas, aunque existe el reporte de un joven que murió electrocutado en Matamoros, durante el fin de semana.

GONZÁLEZ DE LA FUENTE dijo además que ya se alistan para la temporada de huracanes que inicia en el Golfo de América (perdón, de México) el próximo lunes 1 de junio.

A propósito de la temporada de huracanes que está por iniciar en el Atlántico, leemos que:

“La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, ha publicado su pronóstico oficial para la temporada de huracanes en la cuenca del Atlántico, proyectando de forma general entre 8 a 14 tormentas con nombre, de las cuales entre 3 a 6 se convertirían en huracanes, y de 1 a 3 alcanzarían una categoría mayor con vientos de 178 km/h (111 mph) o más.

La lista de nombres que se asignarán a las tormentas y huracanes, que se desarrollen en el Atlántico para este 2026 son: Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred”.

Por hoy es todo.

Hasta la próxima.