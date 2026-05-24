Este 24 de mayo de 2026 se confirmó el fallecimiento del abogado y ex procurador Javier Coello Trejo, conocido como “El Fiscal de Hierro”, a los 77 años de edad.

Coello Trejo fue una de las figuras más reconocidas del ámbito jurídico en México, destacando por su trayectoria en la Procuraduría General de la República y por participar en casos de alto perfil nacional.

Diversas personalidades del sector político y legal expresaron sus condolencias por la pérdida del reconocido penalista mexicano.