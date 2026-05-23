Gobernadora de Chihuahua deberá explicar presuntas operaciones de agentes estadounidenses en territorio estatal

Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) citó a comparecer a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el próximo 27 de mayo a las 10:00 de la mañana en la Ciudad de México, en relación con el presunto trabajo en campo realizado por agentes de Estados Unidos dentro de territorio mexicano.

La información comenzó a circular en redes sociales y medios nacionales, generando reacciones en el ámbito político debido a los cuestionamientos sobre la presencia y participación de agentes extranjeros en operativos dentro del estado de Chihuahua.

De acuerdo con versiones difundidas, la mandataria estatal deberá aclarar diversos señalamientos relacionados con presuntas actividades realizadas por personal estadounidense, situación que ha provocado debate sobre soberanía, seguridad y coordinación internacional.

Hasta el momento, autoridades federales no han emitido mayor información oficial sobre el alcance de la comparecencia; sin embargo, el tema ya genera tensión política y opiniones divididas entre diversos sectores.

La presencia de agentes extranjeros en territorio mexicano ha sido un tema sensible en los últimos años, principalmente por los acuerdos de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos.

Se espera que en los próximos días tanto el gobierno estatal de Chihuahua como la Fiscalía General de la República emitan nuevos posicionamientos sobre el caso.