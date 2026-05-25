Quienes idolatran a la senadora Olga Sosa Ruiz difundieron una encuesta en la que puntea respecto a las preferencias para ser la candidata a gobernadora en 2028, según sus números, tiene el 52 por ciento, atrás aparece la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, con el 28 por ciento, y en tercer lugar la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Tania Contreras López, con el 10 por ciento.

Los números serían contundentes hoy, desde luego, si Morena decidiera privilegiar el resultado de las encuestas para designar candidata o candidato en 2028, pero, para sufrimiento de los seguidores de la tampiqueña, todavía falta mucho para destapar a quien resulte con ese privilegio.

Con la cabeza fría, aún tenemos que esperar si en Tamaulipas, hablando de Morena y sus coaligados, debe ir obligatoriamente una mujer como candidata o si, por eso de la paridad, equidad y demás, va un hombre y a las mujeres se les dejan sitios con mayor ventaja en otras Entidades.

Recuerde que otros tres estados también tendrán elecciones de gobernador, que entran otras reglas que no solo tienen que ver con el 50 por ciento para unas y 50 por ciento para otros, sino también con la competitividad, el historial y otros menesteres, esto, hablando de los requisitos constitucionales que impondrá la autoridad electoral a cada partido cuando quieran denominar candidaturas.

Luego de ello, Morena no tiene obligación de registrar como candidata o candidato a quien encabece una encuesta, según su propia dirigencia nacional, a partir de ahora analizarán cada perfil para decidir quién merece la candidatura, con un añadido, también se intenta reformar la ley para que, de manera obligatoria, se impongan filtros a quienes aspiren a cargos de elección popular.

Con esos datos, hoy la tampiqueña Olga Sosa sigue librándola y se perfilaría para ser la candidata, que se sepa, no tiene denuncia alguna en su contra ya que todos los señalamientos que le han hecho terminaron en dichos, digo, a menos que la autoridad federal, léase la FGR, no haya dado a conocer carpetas de investigación que, por su condición de tener fuero, permanezcan reservadas, o peor aún, que por la calentura de la siguiente elección tenga que enfrentar procesos si a algún loquito se le ocurre denunciarla, como tradicionalmente ocurre.

El asunto es que hoy todos en Morena deben serenarse y entender que los números de las encuestas son fotografías de un día, que quizá no han tomado en cuenta que, por los resultados de la última elección de gobernador, Tamaulipas estará dentro de los estados en riesgo para Morena, porque la diferencia fue de seis puntos, que también habría que esperar qué suceda en 2027, elección que muchos se están brincando sin pensar que sus efectos pueden influir en que vaya un hombre o una mujer; la competitividad, pues.

Y, finalmente, los seguidores de la senadora Olga Sosa también deben tomar en cuenta que ella tiene cuatro años en “precampaña” para la gubernatura, que durante todo ese tiempo ha podido recorrer el estado las veces que le ha sido posible, que todos los días anda en los municipios o exponiendo su figura porque su cargo político se lo permite, más que eso, también deben aceptar que gran parte de la ventaja que presumen en las encuestas la adquirió cuando todos pensábamos que sería la candidata única, cuando en el horizonte no se observaba a la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantú Rosas, e incluso Tania Contreras López ni por error era mencionada como prospecto para ese cargo.

Contrario a unos meses atrás, hoy son tres las aspirantes que tienen posibilidades reales de ser candidatas de Morena a la gubernatura, le ponga la lista, Olga, Carmen Lilia y Tania, para colocarlas en el orden de la encuesta que difunden los seguidores de la senadora, la primera con cuatro años de sentirse candidata segura, la segunda, todavía sin salir mucho de Nuevo Laredo y la tercera con un cargo difícil para exponer su figura y darse a conocer.

Todo cambiará y drásticamente el año que viene, en las elecciones locales, ahí es muy probable que las tres anden ya en campaña por todo el estado, que la percepción de quién es la preferida sea otra, que, ya en condiciones iguales, la capacidad de cada una para aglutinar masas o atraer simpatizantes sea de beneficio para la senadora o, de plano, alguna de las otras dos mencionadas la alcance en las preferencias.

No es una locura ni un sueño guajiro pensar que puedan cambiar las preferencias, al contrario, es una realidad que las otras dos mujeres también saben de operación política y que tienen suficientes recursos para competir en ese aspecto.

Por dar un ejemplo, Carmen Lilia Cantú Rosas, como presidenta municipal de Nuevo Laredo, el municipio más rico de Tamaulipas, pero también el que ha sido menos influyente en la política estatal de los últimos 80 años, el fin de semana pasado reunió en un solo evento a más de mil 200 estudiantes, no en un mitin porque eso cualquiera lo haría, sino en un foro académico donde se habló de salud mental, desarrollo personal y motivación, eso habla de liderazgo para la presidenta, porque quienes se acercaron tomaron partido, lo que no es poca cosa, recuerde, los jóvenes en México han definido elecciones, incluso la presidencial con Fox; vaya pues, es obvio que le creen en su proyecto de trascender.

Le insisto, fue en su municipio, en el territorio que domina, pero es un claro ejemplo de lo que puede pasar en otros si decide hacer campaña abierta rumbo a la gubernatura o cuando ya determine medir sus posibilidades reales de entrarle a esa contienda.

El asunto se pone más interesante cuando hoy sabemos, por datos de los propios seguidores de la senadora Olga Sosa, que la presidenta municipal de Nuevo Laredo no partirá de cero, arrancará con un 28 por ciento, un porcentaje que nunca ha tenido un neolaredense que haya querido ser gobernador, más aún, es un nivel de aceptación que hoy no alcanza ningún opositor aspirante a la gubernatura del Estado.

Y Tania Contreras no está maneada, la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia arranca con un 10 por ciento sin un solo acto de precampaña, únicamente por el hecho de ser mencionada por amigos o enemigos, siendo serios eso es una enorme ventaja si se reconoce que traerá con qué y que, además, muchos de los que mueven masas se sumarían a su proyecto.

Conclusión, la carrera por la gubernatura es de obstáculos y resistencia, el merecido primer lugar con los 52 puntos que tiene Olga representa su techo, lo que ha construido en su larga trayectoria política, lo que hoy tiene Tania son los deseos de sus amigos o lo que han impulsado sus enemigos gratuitos al mencionarla, exacto, la competencia apenas comienza y augura que se pondrá intensa nomás con esos dos casos, digo, más el segundo lugar de Carmen Lilia, que lo ha conseguido fácil, todavía sin despeinarse…

REAFIRMA RECTOR DE LA UAT COMPROMISO CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL… En el marco del Día del Estudiante, el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, emitió un mensaje de reconocimiento a la comunidad estudiantil, destacando la importancia de su esfuerzo diario y el potencial que representan para el desarrollo del estado.

A través de las redes sociales oficiales de la Universidad, el rector resaltó que detrás de cada joven existen sueños, metas, inquietudes y un ferviente deseo por salir adelante, reconociendo, además, que la etapa universitaria es un periodo de retos y aprendizaje que marca profundamente la vida personal y profesional de las y los estudiantes.

Señaló que durante esta etapa la juventud enfrenta desafíos importantes y exigencias propias de la formación profesional; sin embargo, subrayó que también es una etapa de crecimiento, descubrimiento y consolidación de los ideales que definirán el rumbo de una generación comprometida con el desarrollo de su entorno.

En este contexto, sostuvo que la UAT trabaja para fortalecer un modelo educativo humanista, cercano y comprometido con las necesidades reales de sus estudiantes, impulsando espacios donde puedan prepararse académicamente, desarrollar sus capacidades y encontrar oportunidades para construir su propio proyecto de vida.

Destacó también que la Universidad trasciende las aulas, al convertirse en un espacio donde las y los jóvenes puedan expresarse, innovar, descubrir su pasión y fortalecer sus capacidades para enfrentar los retos del presente y del futuro.

Dámaso Anaya refrendó el compromiso de continuar impulsando acciones orientadas a ampliar las oportunidades académicas, de vinculación, movilidad, innovación y desarrollo integral para las y los jóvenes, fortaleciendo una Universidad más incluyente, cercana y conectada con la sociedad.

Finalmente, el rector de la UAT hizo un llamado a la comunidad estudiantil a mantener la confianza en sí mismos, perseverar en sus metas y continuar construyendo su futuro desde el esfuerzo y la preparación

REAFIRMA AMÉRICO COMPROMISO POR FORTALECER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE SALUD… Al presidir la celebración del Día Internacional de la Enfermería, en donde otorgó 45 reconocimientos a personal de todo el estado, el gobernador Américo Villarreal Anaya reiteró que el principio básico del humanismo y la sensibilidad de poder percibir a otra persona como nuestro semejante está presente, más que en cualquier otra profesión, en las enfermeras y enfermeros.

Junto con la presidenta del Sistema DIF Estatal, María de Villarreal, y ante más de 3 mil profesionistas de la enfermería de todas las instituciones de salud, el gobernador se dirigió a quienes, dijo, considera como sus compañeros de gremio; les reiteró su reconocimiento y aseguró que, a pesar de los avances tecnológicos y digitales, la enfermería nunca podrá ser sustituida por la inteligencia artificial.

“No hay lugar a duda de que la calidad humana, el contacto del ser humano, con la capacidad del consuelo y el conocimiento para atender a una persona que está en una situación vulnerable, se sienta acompañada con la presencia de las enfermeras”, dijo.

Asimismo, reiteró su compromiso y voluntad política para seguir mejorando las condiciones y oportunidades en el sector salud y contar con mejor infraestructura hospitalaria, moderna, digna y con equipamiento.

“Existe una voluntad política por mejorar nuestro sistema de salud y las condiciones de los trabajadores de la salud, para poder tener una mejor oportunidad como nación y como estado, y que podamos nosotros sumarnos a ese gran esfuerzo que se está haciendo en nuestra nación, para crear en un futuro próximo este gran Sistema Nacional de Salud”, expresó.

Al dar la bienvenida al evento “Nuestras Enfermeras, Nuestro Futuro. Las enfermeras empoderadas salvan vidas”, Adriana Marcela Hernández Campos aseguró que las y los profesionales de la enfermería son la fortaleza del sistema de salud estatal, por lo que reconoció su gran compromiso, valentía y humanismo con el que desempeñan su trabajo.

“En esta celebración del Día Internacional de la Enfermería conmemoramos no solamente su entrega, sino también su empoderamiento y ética del servicio que destaca en nuestro sistema de salud”, expresó.

Por su parte, Irma Barragán Alvarado destacó que gracias a la iniciativa del gobernador Américo Villarreal, Tamaulipas es el único estado que cuenta en su estructura gubernamental con una Dirección General de Enfermería, “lo que demuestra que estamos avanzando a pasos firmes en nuestra progresión”, dijo.

“Señor gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, quiero agradecerle por siempre creer en las enfermeras y en los enfermeros. Cuente con nosotros para seguir transformando a Tamaulipas, que nada lo detenga en su firme determinación para heredar a las generaciones futuras un sistema de salud a la altura de los mejores”, mencionó.

A nombre de las y los enfermeros, Luz Eugenia Recobos, con 34 años de servicio en el Hospital Infantil de Tamaulipas, agradeció el reconocimiento y afirmó que la enfermería es mucho más que una profesión, “es una vocación de servicio que se construye con conocimiento, responsabilidad, empatía y, sobre todo, con el corazón”.

“Quiero agradecer a nuestras autoridades por reconocer y fortalecer el trabajo de enfermería, por impulsar espacios de crecimiento, capacitación y desarrollo profesional, que nos permiten continuar avanzando y brindando una atención cada vez más segura y de calidad”, mencionó.

También acompañaron al gobernador en este evento: Jorge Cortina Beltrán, subdelegado Médico del ISSSTE; José Luis Aranza Aguilar, delegado del IMSS Tamaulipas; el coronel Miguel Ángel Salgado, en representación de la 48 Zona Militar; Adriana Gallardo Rivera, en representación del Sector Naval, y la diputada local Katalyna Méndez Cepeda.

INSTRUYE ALCALDE LALO GATTÁS INTENSIFICAR DESAZOLVE DE DRENES PLUVIALES… Ante el pronóstico de más lluvias para la Capital, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez supervisó de manera personal los trabajos de desazolve que se realizan en los 27 kilómetros de red de drenes pluviales de la ciudad.

En compañía del gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) Fernando García Fuentes, recorrió tramos donde se realizan acciones de retiro de maleza y basura acumulada en el sistema de desagüe pluvial.

Con herramienta manual y maquinaria pesada, cuadrillas de COMAPA intensifican los trabajos de corte y poda de maleza, así como el retiro de plástico, llantas, aparatos y muebles domésticos en desuso que son arrojados a drenes pluviales.

Ante el inicio de la temporada de lluvias prevista para el 1 de junio, el alcalde Gattás Báez instruyó a la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio sumarse a las acciones de limpieza de rejillas pluviales para la prevención de riesgos de desborde, inundaciones y afectación en vialidades durante la temporada ciclones tropicales.