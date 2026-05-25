Javier Coello Trejo dejó de existir a los 77 años de edad. Fue un abogado muy exitoso por los litigios que encabezó en defensa de clientes de vida controversial, Cabeza de Vaca, uno de ellos.

De hecho, es el hijo de este personaje, también abogado, Javier Coello Zuarth, el que tiene a su cargo ejercer la defensa del ex Gobernador, panista, de Tamaulipas, del montón de delitos que lo mantienen escondido en algún lugar del mundo.

Cabeza no necesita presentación. Es conocido desde sus años mozos cuando pertenecía a una pandilla juvenil que anduvo en malos pasos. Es famosa la ficha dactiloscópica que distribuyó la policía de Texas cuando Francisco cayó alguna vez, por el robo de vehículos.

Durante los gobiernos de López Portillo y luego de Salinas de Gortari, Coello fue funcionario y en esa encomienda metió a la cárcel a más de mil “servidores públicos” que cayeron en la tentación de embolsarse billetes ajenos, especialmente propiedad oficial.

En otros temas, las Brigadas Lazos de Bienestar llevaron ahora a Llera el juego familiar de la lotería, entregando regalos y apoyos a las personas que completaron sus cartas con emblemas icónicos del Estado, como la cuera típica tamaulipeca, la playa Miramar, el puerto de Tampico, la guacamaya y otros símbolos.

Se trata de un concepto innovador y atractivo que recorre los diversos rincones del Estado, convirtiéndose en un juego dinámico y cultural que celebra la identidad tamaulipeca.

El Sistema DIF-Tamaulipas que preside la doctora María de Villarreal y la Secretaría de Turismo que encabeza Benjamín Hernández Rodríguez, unieron esfuerzos y mezclaron sus cartas para llevar sonrisas, diversión y oportunidades a las familias de Llera.

La Lotería Tamaulipeca se convierte en una plataforma para dar a conocer las bellezas naturales, culturales y emblemáticas de un Estado rico en atractivos como lo es Tamaulipas.

Como en un buen luego de lotería, las instituciones estatales se alinean, participan, trabajan y entregan a la gente el paquete completo de servicios, bienestar, progreso y turismo, llegando hasta los lugares más apartados del territorio.

Por el rumbo de Reynosa, la noticia buena es que una empresa de seguros pagará más de 43 millones de pesos para resarcir los daños provocados por el agua de lluvia en 32 planteles escolares.

La noticia mala es que las instalaciones del Club de Leones de la colonia Rodríguez, de esa misma ciudad, volvió a recibir la visita de los ladrones, que se llevaron hasta el papel sanitario. El presidente de la organización social, Alfredo Juárez, urge a las autoridades policiacas a esforzarse en proteger los bienes de particulares.

Y no es para menos la molestia del señor Juárez, pues es la cuarta ocasión que el edificio social sufre este tipo de atracos sin que la policía se esfuerce por cumplir con su deber. Como dice el clásico, si no pueden (hacer su trabajo), renuncien.

Mientras tanto, lo gobiernos municipales están en estado de alerta por la temporada de lluvias pues es latente la amenaza de que se produzcan inundaciones con la menor llovizna.

Esa es la consecuencia de que las ciudades carezcan de sistema de desagüe. Lo presidentes municipales se concretan a emitir recomendaciones a los ciudadanos de evitar tirar la basura en las calles pues se acumula en las boca-tomas y bloquean los escurrimientos.

En Matamoros, funcionarios de la Junta de Aguas y Drenaje anuncian que agilizan el descenso de los niveles del líquido en diversos sectores y que las vialidades permanecen abiertas al tránsito vehicular.

Las brigadas están trabajando en las zonas prioritarias que ellos tienen identificadas, especialmente la estación Los Sauces, la avenida Solidaridad, el cruce de Ocampo y calle Quinta, así como la calle Dos y Mina.

La dependencia pidió a los automovilistas que conduzcan con precaución y se mantengan atentos a los avisos oficiales mientras duren las labores en los distintos sectores afectados por desbordamientos de agua.

Cumplen años el médico Américo Villarreal Anaya y el comunicador Miguel Aguilar.